Honor'dan 16 GB RAM'e Sahip Tablet Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda güçlü işlemciye sahip Honor X60 GT modelini tanıtan Honor, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. MagicPad 3'ün kalınlığı ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Görünüşe göre tablet güçlü donanım ile birlikte gelecek.

Honor MagicPad 3'ün Tasarımı Nasıl olacak?

MagicPad 3'e ait bir görüntü paylaşıldı. Görselde tabletin yalnızca 5,79 mm kalınlığında olacağı bilgisi mevcut. Honor MagicPad 2'nin 5,8 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Yeni tabletin genel olarak MagicPad 2 ile benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Honor MagicPad 3'ün Özellikleri Nasıl olacak?

İddiaya göre MagicPad 3 gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

16 GB LPDDR5X RAM'e sahip tablet 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacak. 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor MagicPad 3 modeli, LCD ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. MagicPad 2'de 12,3 inç büyüklüğünde OLED ekran mevcut.

Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelmesi beklenen tablet 66W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Tabletin büyük bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Peki, Honor'un yeni tableti MagicPad 3 ne zaman tanıtılacak?

Honor MagicPad 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Honor MagicPad 3'ün temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.