165Hz Ekranlı OnePlus 15'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yakın bir zamanda tanıtımı gerçekleştirilmesi beklenen OnePlus 15 ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. OnePlus 15'in ön ve arka yüzünün nasıl göründüğüne dair fikir veren yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni telefona daha yakından bakış atma fırsatı sunan görseller, cihazın çok şık bir tasarımla birlikte geleceğini gösteriyor.

OnePlus 15'in Yeni Görüntüleri Paylaşıldı

OnePlus 15, önceki modele göre yeni bir tasarımla birlikte geliyor. Önceki model göz önünde bulundurulduğunda en çok dikkat çeken farklılıklar arasında kamera öne çıkıyor. Bu modelde OnePlus 13'teki yuvarlak kamera tasarımının yerine kavisli kamera tasarımının tercih edildiği görülüyor.

Telefonun ekranı, ince çerçevelerle çevrili ve sağ tarafta bir ses açma ve kapatma düğmesi ile güç düğmesi mevcut. Sol tarafta ise işlevsel bir düğme mevcut. Kullanıcılar, bu düğmeye farklı işlevler atayarak tamamen kullanışlı hâle getirebilir. Birçok işlem için hızlı erişim olanağı tanıyarak size inanılmaz zaman kazandırabilir.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP 3x periskop telefoto kamera

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ve altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunacak. OnePlus 13'te ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Cihazın 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile geleceği söyleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri olabilir. Söylentiler arasında ayrıca cihazın 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB gibi çeşitli versiyonlarla birlikte satışa sunulacağı yer alıyor.

Telefon, 1.5K çözünürlük ve 165Hz ekran yenileme hızı sunacak. Android 16 işletim sistemi ile gelecek olan cihazda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi yer alacak. Bu özellikler sayesinde hem çok kısa süre içinde telefonu şarj edebilecek hem de uzun süreli bir kullanım imkânı elde edeceksiniz.

İddiaya göre cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera olacak.

OnePlus 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15'in Ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Yeni yayınlanan tanıtım videosu ise OnePlus 15'in küresel çapta Kasım ya da Aralık ayında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.