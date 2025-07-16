iPhone 17'nin İşlemcisi Ortaya Çıktı! Bunu Kimse Beklemiyordu

Güçlü donanımı ve şık tasarımıyla öne çıkan iPhone 16 serisi, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldı. Yapılan tanıtımın ardından yeni iPhone'lara dair sızıntılar yaşanmaya başlandı. Son olarak iPhone 17'nin işlemcisi ortaya çıktı.

iPhone 17'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Mayıs ayında iPhone 17'nin Apple A18 işlemcisine sahip olacağı öne sürülmüştü. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre telefon gücünü Apple A19 işlemcisinden alacak. iPhone 17 Air'de de aynı işlemcisi kullanılacak.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te ise Apple A19 Pro işlemcisinin yer alması bekleniyor. Apple A18 işlemcisinin iPhone 16, iPhone 16 Plus ve iPhone 16e modellerinde bulunduğunu belirtelim.

iPhone 17'de 8 GB RAM yer alacak. iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air ise 12 GB RAM ile gelebilir. Depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunacak.

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17, Super Retina XDR OLED üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

iPhone 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşacak iPhone 17 serisinin 2025 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor.