Honor'dan 8 GB RAM'li Ucuz Tablet Geliyor! Tarih Belli Oldu

Honor, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Pad X10 Pro olarak adlandırılan tabletin tanıtım tarihi belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre tablet, önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacak. Ayrıca tabletin görüntüleri de yayınlandı. Bununla birlikte tabletin renk seçenekleri belli oldu. Cihaz iki farklı renk seçeneği ile beraber satışa sunulacak.

Honor Pad X10 Pro'nun Tanıtım Tarihi

Honor Pad X10 Pro, 5 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Bütçe dostu Android tablet Çin'de satışa sunulacak. Global sürümün ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Paylaşılan görsellere göre tabletin sol üst köşesinde bir modül konumlanacak. Kare şeklindeki bu modülün üzerinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.

Arka yüzeyde Honor logosu da bulunacak. Ön yüzeyde bir adet kamera göreceğiz. Cihazın yan tarafında ses ve güç butonları konumlanacak. Alt kısımda ise hoparlörler ve USB Type-C portu yer alacak. Çok ince bir gövdeye sahip tablet, açık mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Honor Pad X10 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Honor Pad X10 Pro'nun ekranı 11 inç civarında bir büyüklüğe sahip olacak. Tabletin LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Serinin bir önceki modeli olan Honor Pad X9 Pro'da 11,5 inç ekran büyüklüğü, LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, 1200 x 2000 piksel çözünürlüğü ve 400 nit parlaklık tercih edilmişti.

Bütçe dostu Android tablette 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek göreceğiz. Tablette ayrıca kalem desteği de yer alacak. Bu sayede daha iyi bir tablet deneyimi elde edilecek. Cihazda hangi işlemcinin kullanılacağı ise henüz belli değil. Pad X9 Pro'da Snapdragon 685 mevcut. Yeni modelde de bir Snapdragon işlemcisi yer alabilir.

Honor Pad X10 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Pad X9 Pro için 1099 yuan (6.749 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor Pad X10 Pro'nun ise 1300 yuan (7.983 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı tableti nfarklı bir fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.