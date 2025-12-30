Xiaomi'nin 12 Modeline Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geldi

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Çeşitli yenilikler sunan bu büyük Android güncellemesini alan cihazlar arasına 12 model daha katıldı. Bununla beraber pek çok akıllı telefon ve tablet, Xiaomi'nin en güncel yazılımına sahip oldu. Bu cihazlar arasında uygun fiyatlı mdeoller de bulunuyor.

Xiaomi, 12 Modele Daha HyperOS 3 Güncellemesi Sundu

Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini alan Redmi telefonlar arasında Redmi K60 Pro, Redmi K60, Redmi Turbo 3, Redmi Note 15, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 13R Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13R ve Redmi Note 13 Pro (Global) yer alıyor. POCO modelleri arasında ise POCO M6 Pro mevcut.

Akıllı telfeonların yanı sıra tabletler de büyük Android güncellemesine kavuşmaya devam ediyor. HyperOS 3 güncellemesini alan yeni tablet modelleri arasında Xiaomi Pad 6 Pro ve Xiaomi Pad 6 Max 14 yer alıyor. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan bu iki tablet, 2023 yılında piyasaya sürülmüştü.

Bütün büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi HyperOS 3 de kademeli olarak sunuluyor. Dolayısıyla tüm kullanıcılara gelmesi biraz zaman alabilir. Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Telefon hakkında" kategorisine girilmesi ve ardından "HyperOS" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Son olarak güncelleme işlemini başlatın.

HyperOS 3, kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. HyperIsland olarak isimlendirilen bu özellik, bildirimleri ve canlı aktiviteleri ekranın üst kısmından görebilmenize imkân tanıyor. Kullanıcılar bu sayede şarj hızından dinlediği şarkılara kadar birçok bilgiye anında erişebiliyor. Ayrıca HyperAI isimli yapay zeka özellikleri de mevcut.