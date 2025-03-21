Honor Pad X9a Tanıtıldı! Yüksek Yenileme Hızı, Dev Batarya ve Dahası!

Honor, geçtiğimiz haftalarda yabancı dil sorununu ortadan kaldıracak Earbuds Open isimli kulaklık modelini tanıtmıştı. Şirket bu kez Honor Pad X9a modelini duyurdu. Yapılan duyuru ile birlikte tabletin özellikleri belli oldu.

Honor Pad X9a Özellikleri

11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip Pad X9a, LCD ekran üzerinde 1504 x 2508 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 255 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 475 gram ağırlığındaki tablet 267,3 x 167,4 x 6,77 mm boyutlarında.

Tablette Snapdragon 685 yer alıyor. Bu işlemci dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 8 GB RAM'e sahip cihazda 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelen tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

8.300 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 35W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tablette ayrıca kalem ve bluetooth klavye desteği de mevcut. Yalnızca gri renk seçeneği sunan tabletin fiyatı henüz açıklanmadı ancak bütçe dostu olması bekleniyor.