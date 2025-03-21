Bu Telefonun Dev Bataryası Powerbank'leri Bile Kıskandıracak

Geçtiğimiz haftalarda iQOO 15 Pro'nun özellikleri ortaya çıkmıştı. Bu kez ise iQOO Z10'un bataryası, tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu. Yeni telefon çok yüksek batarya kapasitesiyle powerbank'leri bile kıskandıracak.

iQOO Z10 Batarya Kapasitesi ile Öne Çıkıyor

iQOO India'nın sosyal medya hesabı üzerinden Z10 modeline dair bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşım, heyecan seviyesini artırdı çünkü telefon devasa batarya ile birlikte gelecek. Telefonda 7.300 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

2024 yılının mart ayınd atanıtılan iQOO Z9 modelinde 5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla batarya tarafında çok büyük bir artış yaşanacak. Z10 modeli devasa bataryası sayesinde çok uzun süre boyunca kullanım imkânı sunacak. Bu da genel kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Paylaşımda ayrıca telefonun tasarımına da yer verildi. Görsele baktığımızda kamera tarafında büyük bir değişikliğin altına imza atılacağını görüyoruz. Kameralar artık kare modül yerine daire şeklinde bir modül üzerinde yer alacak.

iQOO Z10 Çıkış Tarihi

iQOO Z serisinin yeni telefonunun tanıtım tarihi de beli oldu. Merakla beklenmeye başlanan Z10 modeli 11 Nisan tarihinde tanıtılacak. Tanıtım ile birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.