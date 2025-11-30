Uygun Fiyatlı Telefon Arayanlara: Honor'dan 5G'li Yeni Model Yolda!

Mobil teknoloji dünyasından gelen son bilgilere göre Honor, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki yerini yeni bir modelle sağlamlaştırmaya hazırlanıyor. Şirketin yakında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonu Honor Play 60A lansman öncesinde aldığı sertifikasyon belgeleriyle ortaya çıktı.

'NLA-AN00' model numarasıyla kayıtlara geçen cihazın Play 60A olarak adlandırılacağı kesinleşirken, sızdırılan belgeler yeni cihazın neredeyse tüm teknik özelliklerini ortaya çıkardı. İşte detaylar!

Honor Play 60A'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre yeni bütçe dostu telefon .2GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alacak. Henüz ismi belli olmayan bu yonga seti 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar dahili depolamayla eşleştirilecek. Ayrıca cihaz 1 TB'a kadar harici depolama desteği de sunacak.

Yeni Play 60A, görsel deneyim tarafında ise 6.75 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel) çözünürlük sunan LCD bir ekrana sahip olacak. Söz konusu panelin en dikkat çeken özelliklerinden biri de 16.7 milyon renk derinliğini desteklemesi.

Fotoğrafçılık tarafında ise cihaz arka yüzeyinde 13 MP'lik bir ana kameraya yer verecek. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak. Bununla birlikte 5.130 mAh kapasiteli bir pilden beslenecek telefon uzun süreli kullanım vadeden pil performansını 15W kablolu hızlı şarj desteğiyle güçlendirecek.

Fiziksel boyutlarına bakıldığında, cihazın 167 x 77 x 7.89 mm ölçülerinde olduğu ve sadece 186 gram ağırlığında olduğu belirtiliyor. Diğer bağlantı ve sensör özellikleri arasında 5G desteği, Bluetooth, USB bağlantısı, yerçekimi sensörü, yakınlık sensörü, ışık sensörü ve yüz tanıma özelliği gibi güncel standartlar mevcut.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Honor yeni telefonunun fiyatını henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak cihazın 200 doların altındaki bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi ve Honor Play 10 gibi bütçe dostu cihazlar sınıfında yer alması bekleniyor. Lansman etkinliğinin ise önümüzdeki aylarda düzenlenmesi muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.