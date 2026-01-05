10.080 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM ve Dahası

Honor Power 2 tanıtıldı. Bununla birlikte yeni Android telefonun bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. 12 GB RAM'in yanı sıra iki depolama seçeneği ile beraber gelen bu telefon, başta dev batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj desteği olmak üzere son derece etkileyici bir özellik yelpazesi sunuyor.

Honor Power 2 Özellikleri

Ekran : 6.79 inç AMOLED (FHD+, 120Hz, 1.800 nit Parlaklık)

: 6.79 inç AMOLED (FHD+, 120Hz, 1.800 nit Parlaklık) İşlemci : MediaTek Dimensity 8500 Elite

: MediaTek Dimensity 8500 Elite RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya : 10.080 mAh (26 saat video, 14 saat oyun süresi)

: 10.080 mAh (26 saat video, 14 saat oyun süresi) Şarj Özellikleri : 80W Kablolu Hızlı Şarj, 27W Ters Şarj

: 80W Kablolu Hızlı Şarj, 27W Ters Şarj Dayanıklılık : IP68, IP69 ve IP69K

: IP68, IP69 ve IP69K İşletim Sistemi: Android 16 (MagicOS 10)

6.79 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Power 2, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.800 nit parlaklık sunuyor. Cihaz, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim sunuyor. Bunun farkını menüler arasında geçiş yapmak gibi eylemlerde net bir şekilde görebiliyorsunuz.

216 gram ağırlığa sahip olan yeni telefonda MediaTek Dimensity 8500 Elite işlemcisi yer alıyor. Honor Power'da ise bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 12 GB RAM ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelen telefon, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip. Bu, telefonun belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

10.080 mah batarya kapasitesi sunan bu modelin 20 saatten fazla kesintisiz kullanım imkânı sunduğu belirtiliyor. Markaya göre bu telefonla 26 saat boyunca video izlenebiliyor ve 14 saat oyun oynanabiliyor. Ayrıca 80W kablolu hızlı şarj ile 27W ters şarj desteğinin bulunduğunu belirtelim.

Honor Power 2 Fiyatı