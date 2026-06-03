Apple'ın En Sevilen Cihazları Açıklandı! 6 Yıllık iPhone İlk 3'te

AnTuTu tarafından paylaşılan rapor ile birlikte en sevilen Apple ürünleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını iPad'ler oluşturdu Altı yıl önce satışa sunulan iPhone 12 Mini ve iPhone SE 2 ise ilk üçte yer aldı. Listede ayrıca aşırı ince gövdesiyle öne çıkan iPhone Air'den yıllar önce piyasaya sürülen iPhone 8'e kadar pek çok cihaz bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Sevilen Cihazları Hangileri?

iPad Air 4: %96,92 iPhone 12 Mini: %95,62 iPhone SE 2: %94,76 iPad Pro 4 (12,9 inç): %94,74 iPad Pro 2024 (11 inç): %94,14 iPhone Air: %94,09 iPad Air 5: %93,81 iPhone 16e: %93,52 iPad Pro 5 (12,9 inç): %93,16 iPhone 8: %93,13

AnTuTu'nun paylaştığı rapora göre en sevilen Apple cihazı iPad Air 4 oldu. Telefon yüzde 96,92 kullanıcı memnuniyeti oranına saihp. 2020 yılında tanıtılan bu cihaz, gücünü A14 Bionic işlemcisinden alıyor. Tablet Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunuyor.

Yüzde 95,62 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip olan iPhone 12 Mini, ikinci sırada yer aldı. Gücünü A14 Bionic işlemcisinden alan telefonda ayrıca 4 GB RAM ve 2227 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor.

Yüzde 94,76 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip iPhone SE 2 üçüncü sırada konumlandı. 3 GB RAM'e sahip telefonda 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği bulunuyor. Gücünü A13 Bionic işlemcisinden alan telefon, Retina IPS LCD ekran üzerinde 750 x 1334 piksel çözünürlük sunuyor.

iPad Air 4 Neden Çok Seviliyor?

iPad Air'ün satışa sunulmasından bu yana yıllar geçmesine rağmen hâlâ AnTuTu memnuniyet listesinin zirvesinde yer almasının bazı nedenleri bulunuyor. iPad Air 4'ten önceki modeller kalın çerçeveye sahipti. Bu model ile birlikte tasarımında önemli bir değişiklik yapıldı. Böylece cihaz, daha modern bir görünüme kavuştu.

Söz konusu modelde Touch ID, güç butonuna entegre edildi. Bu, kullanıcıların ekran kildiini çok pratik bir şekilde açabilmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra A14 Bionic günümüzde oyun oynamak, internette gezinmek, sosyal medya uygulaması kullanmak gibi aktiviteler için fazlasıyla yeterli bir performans sunuyor. Bu arada iPad Air 4, PRo serisi dışında USB-C portuna geçiş yapan ilk iPad'lerden biridir.

6 Yıl Önce Çıkan iPhone 12 Mini Neden Hâlâ Seviliyor?

2020 yılında piyasaya sürülen iPhone 12 Mini'nin günümüzde yüzde 95,62 gibi bir memnuniyet oranıyla ikinci sırada yer alması şaşırtıcı gelebilir. Son yıllarda satışa sunulan telefonların büyük bir kısmı 6,1 inç ve üzeri bir ekran büyüklüğüne sahip. iPhone 12 Mini'nin ekranı ise yalnızca 5,4 inç büyüklüğünde. Böylece telefon tek elle çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor.

iPhone 12 Mini'nin yalnızca 133 gram ağırlığında olduğunu belirtelim. Dolayısıyla telefon uzun süreli kullanımda bile rahatsızlık hissettirmiyor. Bu cihaz ayrıca modern tasarımıyla da dikkatleri üzerinde topluyor. Bu telefonda yer alan A14 Bionic, sosyal medya kullanımı ve oyun oynamak gibi aktivitleer için fazlasıyla yeterli performans sunuyor.

Söz konusu telefonun ayrıca Super Retina XDR OLED ekran ile birlikte geldiğini belirtelim. Çok canlı renklere sahip olan bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Peki, benzer özelliklere sahip olan iPhone 13 neden listede yer almadı? Bunun en büyük nedeni, iPhone 12 Mini'nin daha uygun fiyata bu özellikleri sunmasıdır.

En Sevilen Apple Ürünleri Neye Göre Belirlendi?

Apple'ın en sevilen ürünleri listesi, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayanıyor. Yani bu listenin, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayandığını ve cihazların performansı ile ilgili olmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda bazı telefonların ve tabletlerin uzun yıllar geçmesine rağmen hâlâ çok sevildiğini söyleyebilirim. Örneğin 2020 yılında piyasaya sürülen iPhone 12 Mini, listesinin ikinci sırasında konumlandı. Altı yıl önce tanıtılan iPad Air 4 ise zirvede konumlandı. Öte yandan yüzde 94,09 kullanıcı memnuniyeti oranıyla iPhone Air'in altıncı sırada yer aldığını belirteyim. Bu raporda kaç kullanıcının değerlendirmesi göz önünde bulundurulduğu belli değil ancak çok ince gövdeye sahip telefonun bazı kullanıcılar tarafından sevildiğini gösteriyor.