30 Gün Pil Ömürlü Akıllı Yüzük Tanıtıldı! Ekranı Bile Var

Rogbid SR15 Ultra'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni akıllı yüzük, Bluetooth 5.2 desteği sunan yeni model, arama, mesaj ve sosyal medya da dahil olmak üzere birçok bildirim için titreşimli uyarı veriyor. Sağlık konusunda da geniş bir özellik yelpazesi sunan cihaz, el hareketleri ile çeşitli uygulamaları kontrol etmeye olanak sağlıyor.

Rogbid SR15 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran: Mevcut

Mevcut Ekranda Gösterilebilen Veriler: Saat, adım sayısı, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku verileri

Saat, adım sayısı, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku verileri Titreşimli Bildirim Desteği: Mevcut (Arama, mesaj, sosyal medya vb.)

Mevcut (Arama, mesaj, sosyal medya vb.) Sağlık Takibi: Sürekli kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, uyku kalitesi analizi, kalp atış hızı değişkenliğini izleme

Sürekli kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, uyku kalitesi analizi, kalp atış hızı değişkenliğini izleme Stres Takibi: Mevcut

Mevcut Haftalık Fitness Raporları: Mevcut

Mevcut El hareketleri ile kontrol: Destekliyor

Destekliyor Bağlantı: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Dayanıklılık: 5 ATM suya dayanıklılık

5 ATM suya dayanıklılık Pil Ömrü: Şarj kutusuyla birlikte 30 güne kadar

Şarj kutusuyla birlikte 30 güne kadar Tam Şarj Olması İçin Gerekli Süre: Yaklaşık 2 saat

Yaklaşık 2 saat Uyumluluk: Android 9.0 (ve üstü) ile iOS 10.0 (ve üstü)

Android 9.0 (ve üstü) ile iOS 10.0 (ve üstü) Renk Seçenekleri: Siyah, gümüş ve altın

Rogbid SR15 Ultra Suya Dayanıklı mı?

Rogbid SR15 Ultra, 5 ATM suya dayanıklı. Bu da 50 metre derinliğe eş değer bir su basıncına dayanıklı olduğuna işaret ediyor. El yıkarken, yağmur atıştırdığı sırada yürürken, havuzda yüzerken sorun yaşanmayacaktır fakat yüksek basınçlı su ya da aşırı yüksek sıcaklıklık seviyesindeki suya maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor.

Rogbid SR15 Ultra'nın Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Cihaz, şarj kutusu ile birlikte 30 güne kadar kullanım süresi sağlıyor. Bu da özellikle uzun seyahatler için yeterli olduğuna işaret ediyor. Sık sık şarj etmeye ihtiyaç bırakmayacağı için sağlık takibi de büyük bir kesintiye uğramayacaktır. Böylece daha kapsamlı veriler elde edilebilecektir. Bu arada 17 Nisan 2026'da tanıtılan Rogbid SR15 de günlük kullanımda 10 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Rogbid SR15 Ultra'nın Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Akıllı yüzük, sağlık tarafında kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku verileri ve kalp atış hızı değişkenliği özellikleri sunuyor. Normalde akıllı yüzüklerin topladığı sağlık verilerine erişmek için bir akıllı telefona ihtiyaç vardır fakat bu cihazda yer alan ekran sayesinde bir telefona ihtiyaç bulunmuyor. Söz konusu veriler doğrudan cihazdaki ekran üzerinden görülebiliyor.

Rogbid SR15 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Rogbid SR15 Ultra için 99.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 4 bin 595 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumund ise fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte birlikte 10 bin 500 TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla sunulabileceğini not düşelim.

Rogbid SR15 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Rogbid'in şu an Türkiye'de sadece belirli ürünleri satılıyor. Rogbid doğrudan Türkiye'de faaliyet gösteren bir marka değil fakat daha önceki birçok üründe olduğu gibi bu modelin de Türkiye'ye yurt dışından getirilip ithalatçı garantili veya garantisiz olarak satılma ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

Rogbid SR15 Ultra'nın bana göre en büyük avantajı bir ekrana sahip olması. Şu anda mevcut akıllı yüzüklerin önemli bir kısmı, sağlık verilerine erişmek için akıllı telefon gerektiriyor ama bu cihaz sayesinde telefona da gerek kalmıyor. Ayrıca pil ömrünün de yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bu avantajları dolayısıyla oldukça rağbet görecektir.