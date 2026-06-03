30 Gün Pil Ömürlü Akıllı Yüzük Tanıtıldı! Ekranı Bile Var
Rogbid SR15 Ultra tanıtıldı. Yeni akıllı yüzük bir ekrana sahip. 30 güne kadar pil ömrü sunmasıyla dikkat çeken cihaz, üç farklı renk seçeneği ile geliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Rogbid SR15 Ultra için 99.99 dolar (4 bin 595 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 10 bin 500 TL seviyesine çıkabilir.
- Akıllı yüzük, mevcut birçok modelden farklı olarak ekranla birlikte geliyor. Bu ekranda uyku, saat, adım sayısı, kalp atış hızı ve benzeri veriler görüntülenebiliyor.
- Cihaz, şarj kutusuyla beraber 30 güne kadar pil ömrü sunuyor. Tam şarj olması ise yaklaşık 2 saat sürüyor.
Rogbid SR15 Ultra'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni akıllı yüzük, Bluetooth 5.2 desteği sunan yeni model, arama, mesaj ve sosyal medya da dahil olmak üzere birçok bildirim için titreşimli uyarı veriyor. Sağlık konusunda da geniş bir özellik yelpazesi sunan cihaz, el hareketleri ile çeşitli uygulamaları kontrol etmeye olanak sağlıyor.
Rogbid SR15 Ultra'nın Özellikleri Neler?
- Ekran: Mevcut
- Ekranda Gösterilebilen Veriler: Saat, adım sayısı, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku verileri
- Titreşimli Bildirim Desteği: Mevcut (Arama, mesaj, sosyal medya vb.)
- Sağlık Takibi: Sürekli kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, uyku kalitesi analizi, kalp atış hızı değişkenliğini izleme
- Stres Takibi: Mevcut
- Haftalık Fitness Raporları: Mevcut
- El hareketleri ile kontrol: Destekliyor
- Bağlantı: Bluetooth 5.2
- Dayanıklılık: 5 ATM suya dayanıklılık
- Pil Ömrü: Şarj kutusuyla birlikte 30 güne kadar
- Tam Şarj Olması İçin Gerekli Süre: Yaklaşık 2 saat
- Uyumluluk: Android 9.0 (ve üstü) ile iOS 10.0 (ve üstü)
- Renk Seçenekleri: Siyah, gümüş ve altın
Rogbid SR15 Ultra Suya Dayanıklı mı?
Rogbid SR15 Ultra, 5 ATM suya dayanıklı. Bu da 50 metre derinliğe eş değer bir su basıncına dayanıklı olduğuna işaret ediyor. El yıkarken, yağmur atıştırdığı sırada yürürken, havuzda yüzerken sorun yaşanmayacaktır fakat yüksek basınçlı su ya da aşırı yüksek sıcaklıklık seviyesindeki suya maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor.
Rogbid SR15 Ultra'nın Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?
Cihaz, şarj kutusu ile birlikte 30 güne kadar kullanım süresi sağlıyor. Bu da özellikle uzun seyahatler için yeterli olduğuna işaret ediyor. Sık sık şarj etmeye ihtiyaç bırakmayacağı için sağlık takibi de büyük bir kesintiye uğramayacaktır. Böylece daha kapsamlı veriler elde edilebilecektir. Bu arada 17 Nisan 2026'da tanıtılan Rogbid SR15 de günlük kullanımda 10 güne kadar pil ömrü sunuyor.
Rogbid SR15 Ultra'nın Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?
Akıllı yüzük, sağlık tarafında kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku verileri ve kalp atış hızı değişkenliği özellikleri sunuyor. Normalde akıllı yüzüklerin topladığı sağlık verilerine erişmek için bir akıllı telefona ihtiyaç vardır fakat bu cihazda yer alan ekran sayesinde bir telefona ihtiyaç bulunmuyor. Söz konusu veriler doğrudan cihazdaki ekran üzerinden görülebiliyor.
Rogbid SR15 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?
Rogbid SR15 Ultra için 99.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 4 bin 595 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumund ise fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte birlikte 10 bin 500 TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla sunulabileceğini not düşelim.
Rogbid SR15 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?
Rogbid'in şu an Türkiye'de sadece belirli ürünleri satılıyor. Rogbid doğrudan Türkiye'de faaliyet gösteren bir marka değil fakat daha önceki birçok üründe olduğu gibi bu modelin de Türkiye'ye yurt dışından getirilip ithalatçı garantili veya garantisiz olarak satılma ihtimali bulunuyor.
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Editörün Yorumu
Rogbid SR15 Ultra'nın bana göre en büyük avantajı bir ekrana sahip olması. Şu anda mevcut akıllı yüzüklerin önemli bir kısmı, sağlık verilerine erişmek için akıllı telefon gerektiriyor ama bu cihaz sayesinde telefona da gerek kalmıyor. Ayrıca pil ömrünün de yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bu avantajları dolayısıyla oldukça rağbet görecektir.