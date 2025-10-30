Honor'dan 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! OLED Ekranı Var

Honor'un üzerinde çalıştığı yeni telefon Power 2 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Power 2'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Honor'un yeni akıllı telefonu, sahip olduğu dev batarya sayesinde tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilecek.

Honor Power 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Power 2'de 10.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Telefon bu dev bataryaya rağmen yalnızca 8 mm kalınlığında olacak. Böylece telefon hem çok uzun pil ömrü sunacak hem de çok şık görünecek. 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Honor Power'ın 163,7 x 76,7 x 8 mm boyutlarında olduğunu belirtelim.

Power 2'de sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Çok yakında tanıtılması beklenen Dimensity 8500, bir önceki nesil olan Dimensity 8400'e göre önemli bir performans artışı sunacak. Yeni işlemcide yapılacak iyileştirmeler, özellikle oyun oynarken daha akıcı bir deneyim sağlayacak.

6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Honor Power'da 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1224 x 2700 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 437 PPI piksel yoğunluğu ve sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonda ekran altı parmak izi sensörü bulunacak. Bu sensör hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Honor'un yeni telefonu ayrıca düşmeye dayanıklı bir gövdeye sahip olacak. Ekran koruma teknolojisinin ne olacağı ise henüz belli değil. Peki, Honor Power 2 ne zaman çıkacak?

Honor Power 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Honor Power 2'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Honor Power, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.