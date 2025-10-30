Realme'den 8 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! Videosu Ortaya Çıktı

Realme'nin tanıtmaya hazırlandığı bütçe dostu telefon C85 Pro ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri sızdırılan C85 Pro'nun bu kez videosu ortaya çıktı. Bu video ile birlikte telefon her açıdan görüntülendi. Görüntülere göre telefon çık şık bir tasarıma sahip olacak.

Realme C85 Pro'nun Videosu Ortaya Çıktı

YouTube üzerinden paylaşılan videoya göre Realme C85 Pro'nun arka tarafında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde dikey olarak konumlanmış kameralar yer alacak. Kameraların yanında ise bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca Realme logosu da yer alacak.

Realme'nin bütçe dostu Android telefonuna yakından göz atma fırsatı sunan videoda kullanıcı ayrıca menüler arasında geziniyor ve kamera uygulamasını açıyor. 3 dakika 21 saniye uzunluğundaki videoda telefonun mor renge sahip sürümü bulunuyor. İddiaya göre telefon mor rengin yanı sıra siyah ve yeşil renk seçeneklerine de sahip olacak.

Realme C85 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Realme C85 Pro, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük sunacak. Bütçe dostu Android telefonda ayrıca IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefon gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Realme GT 8'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alacak. Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, telefonun tek şarjla bile uzun süreli kullanım sunmasını sağlayacak. Uygun fiyatlı telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Realme C85 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Merakla beklenen Realme C85 Pro'nun 250 dolar (10.494 TL) ile 300 dolar (12.593 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Fiyata dair henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten ötürü teleofnun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Realme C85 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme'nin bütçe dostu Android telefon C85 Pro'nun 2026 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Merakla beklenen telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.