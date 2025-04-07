Şarj Derdine Son: Honor'dan Devasa Bataryalı Telefon Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde 108 MP kameralı Honor 400 Lite modelini tanıtan Honor yeni bir telefon duyurmaya hazırlanıyor. Honor Power olarak isimlendirilen yeni telefon, sahip olduğu yüksek batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Honor Power'ın Şarjını Bitirmek Çok Zor Olacak

Paylaşılan bilgilere göre Honor Power 7.800 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Böylece telefon çok uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duymadan kullanılabilecek. Telefon bu nedenle özellikle seyahatlerde ve kamp gibi aktivitelerde çok kullanışlı olacaktır.

Ortaya çıkan sertifika raporları, telefonun 80W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini gösteriyor. Telefonun diğer özellikleri henüz bilinmiyor ancak bir görsel paylaşıldı. Bu görsel, telefonun ön yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Görsele göre telefon çok şık bir tasarım ile birlikte gelecek. Sağ tarafta güç ve ses butonları yer alacakken sol kısımda ise sim kart yuvası bulunacak. Telefonun kaç adet arka kameraya sahip olacağı ise henüz belli değil.

Honor Power Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Power isimli yeni akıllı telefon modeli 15 Nisan 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.