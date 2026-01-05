24 GB RAM'li Telefon Geliyor! 120W Hızlı Şarj ve Dahası

Honor, Magic 8 RSR Porsche Design isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın teknik özellikleri açıklığa kavuştu. Paylaşılan bilgilere göre telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,71 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 24 GB

Batarya: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Ana Kamera: 50 MP OmniVision OV50R

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın ekranı 6,71 inç büyüklüğünde olacak. 3D yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğiyle birlikte gelecek telefon, 1.5K çözünürlük sunacak. Android telefonda IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları bulunacak. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Magic 8 RSR Porsche Design gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 7 RSR Porsche Design'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasına imkân tanıyacak. Cihaz ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefonda 24 GB RAM seçeneğinin yer alacağı da iddia edildi.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV50R ana kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Telefon 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.