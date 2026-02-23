Robotik Kola Sahip Telefon Yolda! Tarih Netleşti

Honor, Robot Phone'un prototipini dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak kabul edilen CES 2026'da sergilemişti. Şimdi de bu telefonun MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2026'da tanıtılacağını açıkladı. Kısa süre içinde başlayacak olan etkinlikte tanıtımının gerçekleştirilmesi planlanan bu robotik kola sahip cihazın tüm dikkatleri üzerinde toplaması bekleniyor.

Honor, MWC 2026'da Robot Phone'u Tanıtacak

Honor, robotik kola sahip yeni akıllı telefonu Robot Phone'un 1 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağını doğruladı. Şirket, tek bir dokunuşla açılabilen gizli bir robotik kola sahip olan cihazı sektörün ilk "robotik telefonu" olarak nitelendiriyor. Markaya göre bu teknoloji sayesinde telefon otomatik kadraja alma, nesneyi takip etme ve benzeri avantajlar sunuyor.

CES 2026'da sergilendiğinde dokunmak ve benzeri eylemlerde bulunmaya izin verilmemişti. O yüzden kalınlık, ağırlık ve genel olarak nasıl bir deneyim sunduğu gibi önemli detaylar net değildi fakat görünüş itibarıyla çok kalın bir model olarak karşımıza çıkmayacak. Tahmin edebileceğiniz üzere telefonun teknik özellikleri hâlâ belirsizliğini koruyor ancak çok kısa bir süre sonra başlayacak olan MWC 2026'da cihaz hakkında daha detaylı bilgi edinme imkânına sahip olacağız.

Bu arada şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgilerden hareketle robotik kol hakkında söyleyebileceğimiz birkaç şey var. Cihaz, gerçek zamanlı olarak etrafı görebilen ve tepki verebilen güçlü bir yapay zeka sistemine dayanıyor. Kullanıcıları takip etmek, anları otomatik olarak yakalamak için geliştirilen bu sistem, kişisel bir asistanınız (veya arkadaş) olmaya aday görünüyor.

Prototipe göre Robot Phone, siyah, beyaz ve altın olmak üzere toplamda üç renk seçeneği ile satışa sunulacak. Cihazın bütün özellikleri ve fiyatı MWC 2026'da açıklığa kavuşacak. Arka tasarım, iPhone 17 Pro'nunkine benzer bir tasarıma sahip olacak. Peki, siz tanıtımına çok az bir zaman kalan bu cihaz ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.