OPPO'dan 8 GB RAM'li Ucuz Telefon! 120Hz Ekrana Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. OPPO, A6v isimli yeni bir akıllı telefon satışa sundu. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO A6v'nin Fiyatı Ne Kadar?

OPPO'nun yeni bütçe dostu yeni telefonu A6v, 1.199 yuan (7.613 TL) fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu. OPPO marka pek çok akıllı telefon şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla A6v'nin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Akıllı telefonun tahmini vergili fiyatı 14 bin TL civarı olabilir.

OPPO A6v'nin Özellikleri Neler?

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Parlaklığı: 1125 nit

1125 nit Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Ön Kamera: 5 MP

5 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Monokrom Kamera: 2 MP

Akıllı telefonda 6500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. 166,61 x 78,51 x 8,61 mm boyutlarında ve 212 gram ağırlığında olan telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan A6v'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.

A6v'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Telefonda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştriilen Dimensity 6300 bulunuyor. Orta segmentte konumlanan sekiz çekirdekli işlemci, Mobile Legends, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlar için yeterli performans sunuyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan OPPO A6x 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 1125 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Akıllı telefonda parmak izi sensörü de mevcut. IP64 sertifikasına sahip olan telefon, su sıçramalarına ve toza karşı dayanılılık sunuyor.