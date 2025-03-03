Titanyum Gövdeye Sahip Honor Watch 5 Ultra Tanıtıldı

Honor, MWC 2025 etkinliğinde çok şık bir görünüme sahip akıllı saat tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte akıllı saatin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Titanyum gövdeye sahip olan Watch 5 Ultra uzun pil ömrü, etkileyici ekran ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor Watch 5 Ultra Özellikleri

1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı saat, LTPO AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük, 310 PPI piksel yoğunluğu ve 60Hz yenileme hızı sunyuor. Cihazın ekranında safir cam koruması bulunuyor. Bu, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

8 GB depolama alanına sahip cihazın yan kısmında döndürülebilir düğme mevcut. Bu düğme ile birden fazla işlem zahmetsiz şekilde gerçekleştirilebiliyor. 480 mAh batarya kapasitesiyle beraber gelen akıllı saat standart kullanımda 15 güne kadar pil ömrü sunuyor. Böylece saati sık sık şarj etmek zorunda kalmayacaksınız.

100'den fazla temel spor modunu içeren Watch 5 Ultra'da uyku takibi, kalp atış hızı takibi ve SpO2 takibi gibi sağlık özellikleri yer alıyor. Sağlık verilerine hızlıca göz atma imkânı sunan bir özellik mevcut. Saat ayrıca önceki güne ait sağlık verilerini içeren bir özet de sunuyor.

Titanyum gövde sayesinde hafif ve dayanıklı bir yapıya sahip olan akıllı saat Android tarafında 9.0 veya üzeri, iOS tarafında ise 13.0 ve üzeri sürümlerle uyumlu şekilde çalışıyor. Bluetooth 5.2 ve GPS desteğiyle gelen saatte IP68 sertifikası mevcut. Bu sertifika, saatin sayesinde belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Honor Watch 5 Ultra Fiyatı

Honor Watch 5 Ultra modeli için 279 euro fiyat etiketi belirlendi. Telefon yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek.