Honor Watch 5 Pro Tanıtıldı! Şarjı 15 Güne Kadar Gidiyor

Honor Watch 5 Pro'nun tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni akıllı saatin özellikleri, fiyatı ve tasarımı netlik kazandı. Cihaz hem sağlık takibi hem spor yapmak için işlevsel bir akıllı saat arayanlara birbirinden önemli özellikler sunuyor. Sportif görünüme sahip olan saat, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok renk seçeneği ile geliyor.

Honor Watch 5 Pro Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 1.5 inç.

1.5 inç. Ekran Teknolojisi: AMOLED.

AMOLED. Ekran Çözünürlüğü: 466×466.

466×466. Maksimum Parlaklık: 3000 nit.

3000 nit. Ağırlık: Kordon hariç 51.1 gram, kordonla 77.9 gram.

Kordon hariç 51.1 gram, kordonla 77.9 gram. Bluetooth: 5.2.

5.2. Batarya Kapasitesi: 515 mAh.

515 mAh. Pil Ömrü (Bluetooth Sürümü): 15 güne kadar.

15 güne kadar. Pil Ömrü (eSIM Sürümü): 3 güne kadar.

3 güne kadar. RAM: 64 MB.

64 MB. Depolama Alanı: 8 GB.

8 GB. Dayanıklılık: 5ATM, IP68, IP69, IP69K.

1.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Watch 5 Pro, AMOLED ekranda 466 x 466 çözünürlük ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Akıllı saat, kordon hariç 51,1 gram ağırlığındayken kordonla birlikte 77,9 gram ağırlığa sahip oluyor. MagicOS ile birlikte gelen cihaz, Bluetooth 5.2 desteğine sahip.

Yeni akıllı saat, 515 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de mevcut. Bluetooth sürümü 15 güne kadar, eSIM sürümü ise 3 güne kadar pil ömrü sunuyor. Cihaz, 64 MB RAM ve 8 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. 5ATM, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip. Bu, belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.

Cihaz, mikrofon sayesinde yapay zeka asistanı kullanmanıza imkân tanırken sesli görüşmeler yapmanıza da izin veriyor. Cihaz, sağlık takibi açısından oldukça gelişmiş özelliklerden yararlanmanıza olanak tanıyor. Tansiyon, uyku düzeni, kandaki oksijen seviyesi gibi birçok veri içeren kapsamlı sağlık raporu sayesinde önemli rahatsızlıkların önceden farkına varıp harekete geçmeyi mümkün hâle getiriyor.

Saat, yaralanmaları azaltmak ve daha iyi bir şekilde koşmaya başlamak için ısınma adımları sunuyor. Ayrıca koşarken sıkılmamanız için size müzik eşliğinde koşma fırsatı sunuyor. Bu arada koşu planlama konusunda da kullanıcılara yardımcı oluyor. Kişiselleştirilmiş koşu planları sayesinde zaman kaybetmeden harekete geçebiliyorsunuz.

Honor Watch 5 Pro Fiyatı

Honor Watch 5 Pro'nun eSIM sürümü için 1699 yuan (9 bin 999 TL) fiyat etiketi belirlendi. Honor Magic 8 serisi ve MagicPad 3 Pro ile birlikte tanıtılan Cihazın Bluetooth sürümünün fiyatı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Akıllı saat, turuncu, gri, yeşil ve siyah renk seçeneklerini sunuyor. Kullanıcılar, renk çeşitliliği sayesinde kendi tarzına uygun olanı seçip kullanma imkânı elde ediyor.