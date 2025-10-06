50 MP Kameralı Ucuz Telefon: Honor X5c Plus Tanıtıldı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor X5c Plus tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Honor'un ucuz Android telefonu 90Hz yenileme hızı, 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5.260 mAh batarya kapasitesi dahil olmak üzere pek çok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor X5c Plus Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: TFT LCD

TFT LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz İşlemci: MediaTek Helio G81

MediaTek Helio G81 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 Batarya Kapasitesi: 5.260 mAh

5.260 mAh Şarj Teknolojisi: 15W kablolu hızlı şarj

15W kablolu hızlı şarj Arka Kamera: 50 MP (f/1.8 ana kamera) ve 0.08 MP (QVGA sensör)

50 MP (f/1.8 ana kamera) ve 0.08 MP (QVGA sensör) Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor X5c Plus, TFT LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Kısa süre önce tanıtılan Honor X5c'de de aynı ekran özelliklerinin yer aldığını belirtelim. 7,89 mm kalınlığındaki X5c Plus, 186 gram ağırlığında.

Telefon gücünü MediaTek Helio G81 işlemcisinden alıyor Bu işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Honor Play 10'da da aynı işlemci tercih edilmişti. Honor X7d 5G'de ise Snapdragon 6s Gen 3 bulunuyor.

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile birlikte gelen telefonun RAM ve depolama tarafında yalnızca bir seçenek mevcut. Bütçe dostu Android telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor. 5.260 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 15W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde QVGA sensörü bulunuyor. Telefon 10x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Honor X5c Plus Fiyatı

İki farklı renk seçeneği sunan Honor X5c Plus'ın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 329 riyal (3.657 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bütçe dostu Android telefon X5c Plus'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.