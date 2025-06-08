Hem Uygun Fiyatlı Hem Yapay Zekalı! Honor X6c Özellikleri Sızdırıldı

Bütçe dostu akıllı telefonlarıyla bilinen Honor, yakında yine uygun fiyatlı yeni bir modelle karşımıza çıkacak. İddialara göre söz konusu bu model, Honor X6c ismiyle karşımıza çıkacak. Geçen yıl piyasaya sürülen Honor X6b'nin halefi yani daha gelişmişi olacak. Son olarak Honor X6c tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı.

Beklenen Honor X6c Özellikleri ve Tasarımı

Sızan bilgilere göre Honor X6c, tasarım ve donanım açısından büyük bir yenilik sunmayacak olsa da öne çıkan bazı değişikliklerle dikkat çekecek. Yayınlanan görsellerde arka taraftaki kare kamera adası ve keskin hatlı köşeler önceki modelde olduğu gibi korunmuş. Ancak ön tarafta önemli bir değişim var. Öyle ki eski modeldeki damla çentik, yerini delikli ön kamera tasarımına bırakacak.

Bununla birlikte cihazın sol tarafında yeni yapay zeka butonu yer alıyor. Kaynağa göre bu buton, telefona entegre edilen yapay zeka özelliklerine kolay erişim sunacak. Ortaya çıkan görsellerde tasarımla ilgili değişiklikler bu şekilde. Peki Honor X6c özellikleri neler olacak?

İddialara göre Honor X6c, 6.61 inç boyutunda 120 Hz yenleme hızına sahip TFT LCD ekranla gelecek. Bu ekranın çözünürlüğü 1604 x 720 piksel olacak. Bunun yanında MediaTek Helio G81 işlemcisinden güç alacak cihaz, Android 15 tabanlı Magic OS 9 üzerinde çalışacak.

Ön tarafında ise 5 MP çözünürlüklü özçekim kamerası bulunacakken, arka tarafta 50 MP ana kamera + yardımcı sensör bizi karşılayacak. Son olarak batarya kapasitesinin 5100 mAh ve şarj hızısınınsa 35W olacağını söyleyelim.

Beklenen Honor X6c teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.61 inç TFT LCD, 120 Hz yenileme hızı, 1604 x 720 piksel çözünürlük

6.61 inç TFT LCD, 120 Hz yenileme hızı, 1604 x 720 piksel çözünürlük İşlemci: MediaTek Helio G81

MediaTek Helio G81 İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Magic OS 9

Android 15 tabanlı Magic OS 9 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı sensör

50 MP ana kamera + yardımcı sensör Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5100 mAh kapasite, 35W hızlı şarj

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor X6c özellikleri ve tasarımını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.