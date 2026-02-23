Honor Çok Ucuz Telefon Tanıttı! MediaTek İşlemci ve Dahası

Honor, X6d 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştriilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Honor X6d 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Parlaklığı: 450 nit

450 nit Ekran Teknolojisi: TFT LCD

TFT LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 GPU: ARM G57 MC2

ARM G57 MC2 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Android 16 tabanlı MagicOS 10 Batarya: 5260 mAh

5260 mAh Kablolu Şarj: 15W

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor X6d 5G, TFT LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 450 nit parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 167 x 77 x 7,89 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında olan akıllı telefoda Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3 ve çift SIM desteği bulunuyor.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Bu işlemci PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelen akıllı telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Akıllı telefon 5260 mAh batarya kapasitesine sahip. X6d 5G'de ayrıca 15W kablolu şarj desteği yer alıyor.

Honor'un yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Arka yüzeyde ayrıca 0.08 megapiksel çözünürlüğünde QVGA yardımcı bir sensör mevcut. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Telefon 1080p çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Honor X6d 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Turkuaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Honor X6d 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 150 dolar (6 bin 574 TL) fiyat etiketi belirlendi. Honor marka pek çok akıllı telefon şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla X6d 5G'nin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Telefonun tahmini vergili fiyatı 12 bin TL civarı olabilir.