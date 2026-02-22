OnePlus'tan Bütçe Dostu Amiral Gemisi Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

OnePlus, yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. OnePlus 15s olarak isimlendirilen akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus 15s Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15s'in 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Yani telefon nisan, mayıs veya haziran ayında tanıtılabilir. Geçtiğimiz yılın haziran ayında duyurulan OnePlus 13s Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla serinin yeni modeli OnePlus 15s'in de Türkiye'de satılması beklenmiyor.

OnePlus 15s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Hızlı Şarj: 100W

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun ekranı 6,31 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. OnePlus 13s'te ise 6,32 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

OnePlus 15s'te Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi buluancak. Sekiz adet çekirdek içeren bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda Genshin Impact, Asphalt 9 Legends ve Rise of Kingdoms gibi en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan oynanabilecek.

OnePlus 13s'te sekiz çekridekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Snapdragon 8 Elite Gen 5, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite işlemcisine kıyasla hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdekte daha iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca yeni işlemcinin daha iyi verimliliğe sahip olduğunu da belirtelim.

OnePlus 15s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13s için 54 bin 999 rupi (26 bin 540 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15s'in ise 58 bin rupi (27 bin 988 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.