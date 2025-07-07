8300 mAh Bataryalı Telefonun Görüntüleri Sızdırıldı! 12 GB RAM'i Var

Nisan ayında güçlü işlemcili ucuz telefon Honor X60 GT'yi duyuran Honor, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Honor X70 isimli yeni teleofnun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu.

Honor X70'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Honor X70'in ön ve arka yüzeyini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Sızdırılan görselllere göre telefon, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılan Honor X60'a çok benzeyecek. Arka yüzeyde daire şeklinde kamera modülü bulunacak.

Dairenin üst kısmında LED flaş, alt kısmında ise OIS yazısı yer alacak. Görselde telefonun yeşil renkli sürümünü görüyoruz ancak birden fazla renk seçeneğinin sunulması bekleniyor.

Honor X70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor X70, 1200 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile birlikte gelecek telefonda çift SIM desteği bulunacak.

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

193 gram ağırlığındaki telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri olacak. 8300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Honor X70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor X70'in 2025 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.