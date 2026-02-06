10.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! OLED Ekranı Var

Honor, X80 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Honor X80'in ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi suancak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Honor X80'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor X80'in ekranı 6,81 inç büyüklüğünde olacak. akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan Honor X70'de 6,79 inç ekran büyüklüğü, 1200 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 427 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Honor X80'in Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,81 inç

6,81 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 serisi

İddiaya göre Honor X80, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Honor'un yeni akıllı telefonu, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefonun Honor X70'de ise 8.300 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut. Yeni modelde de 80W üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Honor X80'de Qualcomm tarafından geliştriilen Snapdraogn 6 serisi bir işlemci bulunacak. İşlemcinin tam adı henüz belli değil. Önceki modelde bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi bulunuyor.

Honor X80'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor X70 için 1.399 yuan (8.800 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor X80'in ise 1600 yuan (10.063 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu hakkında resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim. Çin'de satışa sunulacak telefonun global sürümünün gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Honor X80 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor X80'in 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve 12 GB RAM seçeneğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Honor X70, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.