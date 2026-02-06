Xiaomi'den 16 GB RAM'li Amiral Gemisi Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda 17 Ultra'yı tanıtmıştı. Çin'de satışa sunulan amiral gemisinin global sürümüne dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümünün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte global sürümün hem tasarımı hem de renk seçenekleri açıklığa kavuştu.

Xiaomi 17 Ultra'nın Global Sürümünün Tasarımı Ortaya Çıktı

Paylaşılan görsellere göre Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümünün arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve çift LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Xiaomi logosu da bulunacak. Yeni amiral gemisi yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 512 GB / 1 TB UFS 4.1

512 GB / 1 TB UFS 4.1 Batarya: 6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global)

6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global) Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Güvenlik: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisinin diğer modellerinde de aynı işlemci bulunuyor.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan amiral gemisi, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 3500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelen telefon, IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip.

Xiaomi 17 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Xiaomi 17 Ultra'nın Global Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün 1.499 euro (77.034 TL) fiyat etiketiyle global pazarda satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat eitketine sahip olabileceğini belirtelim.