16 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Ortaya Çıktı! OLED Ekrana Sahip

Honor, X80 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Honor X80i'nin özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefon dev batarya ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca 2.6GHz hızda çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak.

Honor X80i'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2600 piksel

1200 x 2600 piksel İşlemci: 2.6 GHz sekiz çekirdekli işlemci

2.6 GHz sekiz çekirdekli işlemci RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 6.800 mAh

6.800 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

Honor X80i'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Honor X80i'nin ekranı 6,6 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1200 x 2600 piksel çözünürlük sunacak. Serinin bir önceki modeli olan Honor X70i'de ise 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 3500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık görebiliriz.

Honor X80i'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Akıllı telefonda 6.800 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, X80i'nin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Önceki modelde 6000 mAh batarya kapasitesi ve 35W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Şarj hızına dair bir bilgi paylaşılmadı ancak X70i'yi göz önünde bulundurduğumuzda yeni telefonda 45W civarı bir hızlı şarj teknolojisi yer alabilir.

Honor X80i'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Honor X80i'nin arka yüzeyinde iki adet kamera yer alacak. Bunlar arasında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Akıllı telefon 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilir. X70i'de ise 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera mevcut.

Honor X80i Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelmesi beklenen Honor X80i'nin mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Türkiye'de Honor marka akıllı telefonlar satılıyor. Dolayısıyla Honor X80i'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Honor X80i'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor X70i için 1.399 yuan (8.946 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor X80i'nin önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.600 yuan fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor. 1.600 yuan, 10.228 TL'ye denk geliyor. Bu ücret vergilerle birlikte 20 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Honor X80i'nin oldukça iddialı bir akıllı telefon olacağını düşünüyorum. Ortaya çıkan özelliklere baktığımda OLED teknolojisi, dev batarya ve 16 GB RAM seçeneği dikkatimi çekiyor. OLED ekran, canlı renkler sunarak film ve dizi izlemeyi çok keyifli hâle getirecek. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmemize gerek kalmayacak.