Bu Telefonun Bataryası S26 Ultra'ya Kıyasla Çok Daha Büyük Olacak, Üstelik Onda Biri Fiyatına

Oppo, uygun fiyatlı akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere şirket bu doğrultuda şubat ayında K14x 5G modeliyle karşımıza çıkmıştı. Çinli üretici şimdi ise bu seriye bir telefon daha eklemeye hazırlanıyor. Bir süredir sadece iddialar ile gündeme gelen K14 5G, sonunda doğrulandı. Oppo, yaptığı paylaşım ile K14 5G'nin çıkış tarihini ve teknik özelliklerini paylaştı.

Oppo K14 5G Özellikleri

Ekran : 120 Hz LCD ekran ve 1.125 nit tepe parlaklık (Boyut belli değil

: 120 Hz LCD ekran ve 1.125 nit tepe parlaklık (Boyut belli değil İşlemci : MediaTek Dimensity 6300 ya da bir ihtimal Snapdragon 7s Gen 4

: MediaTek Dimensity 6300 ya da bir ihtimal Snapdragon 7s Gen 4 RAM : 8 GB RAM + sanal RAM

: 8 GB RAM + sanal RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Batarya : 7.000 mAh batarya, 45W kablolu hızlı şarj desteği

: 7.000 mAh batarya, 45W kablolu hızlı şarj desteği Arka kamera : 50 MP ana kamera

: 50 MP ana kamera Dayanıklılı: IP69 suya ve toza dayanıklılık

Oppo K14 5G'nin Flipkart sayfasının açılması, tanıtılmasından önce telefonun özelliklerini ortaya çıkardı. Buna göre telefon, MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisi ile gelecek. Söz konusu işlemci daha önce Vivo V50 Lite, Redmi 15C ve Honor X6d gibi modellerde de karşımıza çıkmıştı.

Orta sınıf bir işlemci olan Dimensity 6300, özellikle günlük kullanımda oldukça akıcı bir performans sergiliyor. Ki yapılan testlerde ise Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi oyunlarda yarım saatlik bir oynanışın ardından bile ultra ayarlarda 50-60 FPS'te akıcı bir deneyim sunduğunu söylemek mümkün.

Belirtmekte fayda var ki kısa süre önce ortaya çıkan bazı sızıntılar, Oppo K14 5G'nin MediaTek değik, Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi ile geleceği yönündeydi. Hala bir ihtimal bulunsa da Flipkart'taki sızıntının doğru olma ihtimali oldukça yüksek. Söz konusu işlemciye 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

8 GB RAM günümüz standartlarına göre pek de yeterli sayılmaz. Bu nedenle Oppo, bir süredir çıkan tüm Android telefonlarda gördüğümüz sanal RAM çzelliğini K14 5G modeline de eklemiş. Böylelikle kullanıcılar depolama alanının bir kısmını RAM olarak kullanabilecek ve daha akıcı bir deneyim hedefleyebilecek.

Kamera tarafında ise 50 megapiksel bir ana kamera kesinleşmiş olsa da ikinci arka kamera ve ön kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Oppo K14 5G'nin en dikkat çekici özellikleri ise batarya tarafında karşımıza çıkıyor. Telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip ve bu pil 45W hızla şarj oluyor.

Samsung ve Apple gibi rakipler 4000-5000 mAh sınırına sıkışmışken Oppo telefonların en uygun fiyatlıları bile oldukça yüksek kapasitelerle karşımıza çıkıyor.

Oppo K14 5G Ne Zaman Tantılacak?

Oppo, K14 5G’yi 9 Mart'ta Türkiye saati ile öğlen 12:00'de gerçekleştireceği bir etkinlikte tanıtacak. Ardından telefon ilk olarak Hindistan'da satışa çıkacak. Daha sonra ise farklı bir isimlendirme ile başta Türkiye olmak üzere farklı pazarlarda satışa çıkacak. Oppo'nun K serisi genellikle ülkemize A serisi adı ile geliyor. Yani bu model farklı bir isimle de olsa da Türkiye'den de alınabilecek.

Oppo K14 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Oppo K14 5G'nin fiyatı 9 Mart'ta belli olacak. Yine de tahminde bulunabiliriz. Oppo'nun K13 5G modeli geçtiğimiz yıl yaklaşık 8500 TL'den satışa çıktı. Ancak bu sene RAM krizi ve artan maliyetler şirketin elini zorlayacaktır. Bu nedenle K14 5G'nin 9 ile 11 bin TL arasından satışa çıkması memnun. Telefonun farklı bir isimle Türkiye'ye geldiğinde ise 20-25 bin TL aralığında bir fiyatla satılması bekleniyor.