Honor'dan 108 MP Kameralı Telefon Geliyor! 7000 mAh Bataryası Var

Honor'un yeni akıllı telefon modeli X8d Kırgızistan'da bir e-ticaret platformunda görüntülendi. Bununla birlikte Honor X8d'nin özellikleri belli oldu. Bu gelişme, akıllı telefonun çok yakında duyurulacağını gösteriyor. Yüksek çözünürlüklü kameraya sahip olan telefonun fiyat etiketi ise henüz belli değil.

Honor X8d Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392 piksel

1080 x 2392 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 6s 4G Gen 2

Snapdragon 6s 4G Gen 2 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 5 MP ikinci kamera

108 MP ana kamera + 5 MP ikinci kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65

IP65 Boyut: 162,9 x 76,3 x 7,5 mm

162,9 x 76,3 x 7,5 mm Ağırlık: 188g

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor X8d, 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük sunacak. 162,9 x 76,3 x 7,5 mm boyutlarında ve 188 gram ağırlığında olan akıllı telefonun renk seçenekleri arasında mavi, gri ve siyah yer alacak.

Telefon gücünü Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisinden alacak. Bu işlemci dört adet 2.9 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor X7d'de sekiz çekirdekli Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

X8d'de 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağalyacak. Akıllı telefon ayrıca 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonda IP65 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.