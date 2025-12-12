Nothing'den Ucuz Telefon Geliyor! İşlemcisi Şaşırttı

Nothing, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Phone 4a olarak isimlendirilen akıllı telefonun işlemcisi ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni Android telefon bütçe dostu fiyta etiketiyle satışa sunulacak. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından üretilen bir Snapdragon işlemcisi yer alacak.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Nothing Phone 4a'nın Snapdragon 7s serisi bir işlemciye sahip olacağı iddia edildi. İşlemcinin tam adı henüz belli değil ancak muhtemelen Snapdragon 7s Gen 4 olacaktır. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Nothing Phone 4a, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Sıra dışı tasarımıyla öne çıkan Nothing Phone 3a'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Serinin yeni modelinin 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Bütçe dostu Android telefon 5.000 mAh civarı bir batarya kapasitesi ile birlikte gelebilir. Akıllı telefon ayrıca 50W civarı hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Nothing Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Beyaz, siyah, mavi ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak Nothing Phone 4a'nın 475 dolar (20.273 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.