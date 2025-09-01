Honor'dan 6500 mAh Bataryalı Telefon! 120Hz Ekrana Sahip

Honor, geçtiğimiz hafta X7d'nin 4G sürümünü tanıtmıştı. Kısa süre önce ise X7d'nin 5G sürümü duyuruldu. Bununla birlikte Honor X7d 5G'nin özellikleri belli oldu. 5G sürüm, 120Hz yenileme hızı ve 6500 mAh batarya kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor X7d 5G Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor X7d 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1610 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 850 nit maksimum parlaklık sunuyor. 206 gram ağırlığındaki telefon 166,89 x 76,8 x 8,24 mm boyutlarında.

Honor'un yeni telefonu gücünü Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.3 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor X7d 4G'de Snapdragon 685, Honor x7c'de ise Snapdragon 4 Gen 2 tercih edilmişti.

RAM ve depolama tarafında yalnızca bir seçenek yer alıyor. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile birlikte gelen telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 35W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kameram mevcut.

Honor X7d 5G'de IP65 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Çift SIM desteğine sahip telefonda çift hoparlör mevcut. Yan tarafta ise parmak izi sensörü bulunuyor.

Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Honor X7d 5G modelinin fiyatı henüz açıklanmadı ancak bu özelliklere göre bütçe dostu bir telefon olacaktır. Telefonun hangi tarihte satışa sunulacağı da belli değil. Çok yakında fiyat ve çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor.