HONOR'dan Yapay Zeka Destekli Yeni Görüntü Motoru!

Küresel teknoloji markası HONOR, yapay zekâ destekli yeni görüntü motoru HONOR Image Engine’i tanıttı. HONOR Magic5 Pro modelinde kullanılan bu motor, Ultra Fusion Hesaplamalı Fotoğrafçılık teknolojisini kullanarak birden fazla kameranın tüm odak uzaklığı aralığında birleştirilmesiyle mükemmel görüntüleme özellikleri sunuyor. Ayrıca 50MP Geniş Kamera, 50MP Ultra Geniş Kamera ve 50MP Periskop Telefoto Kameradan oluşan Üçlü Ana Kamera sistemi ile artırılmış sensör boyutu ve daha geniş diyafram açıklığı ile üstün ışık algılama performansı sağlıyor.

Yapay zekâ algoritmalarını geliştirmeye devam eden HONOR, Yapay Zekâ Hareket Algılama teknolojisi, Milisaniye Falcon Capture ve Ultra Füzyon Hesaplamalı Optikler gibi çığır açan özelliklerle sahip olan yeni HONOR Image Engine'i piyasaya sürerek akıllı telefonlarında inanılmaz görüntüleme yetenekleri sunma taahhüdünü yerine getiriyor.

HONOR Magic5 Pro, Yapay Zeka Hareket Algılama teknolojisi sayesinde Guinness Dünya Rekorları tarafından Dünyanın En Yüksek Bacak Arası Smaç rekor denemesini yakalayan resmi akıllı telefon olarak seçildi. Milisaniye Falcon Capture teknolojisi ile HONOR Magic5 Pro aynı zamanda piyasadaki en yüksek çekim hızına sahip olup kullanıcılara daha akıllı ve verimli bir fotoğrafçılık deneyimi sunarken Ultra Füzyon Hesaplamalı Optikler, görüntü netliğini %29,5'e kadar artırmayı başardı.

HONOR'un Yeni Görüntü Motoru Nasıl Çalışıyor?

HONOR, özelleştirilmiş sensörü derinlemesine kullanarak HONOR Magic5 Pro'nun daha gerçekçi renkler ve canlı ayrıntılarla daha parlak, daha net görüntüler sunmasını sağladı. Ayrıca HONOR AR-GE ekibi, tüketicilerin hızlı hareket eden bir nesneyi yakalamasını kolaylaştırmak için HONOR Magic5 Pro'da bulunan görüntü önbelleğini geliştirerek 200 milisaniyelik çift önbelleği 1.500 milisaniyeye yükseltti. Ayrıca belirli miktarda görüntünün arka planda saklanabilmesini sağladı.

270.000'den fazla görüntü ile eğitilmiş bir yapay zeka ağına sahip olan Yapay Zeka Hareket Algılama, kameranın çeşitli senaryoları hassas bir şekilde tanımasını, her senaryodaki önemli noktayı akıllıca belirlemesini ve kullanıcıların koşma, zıplama, gülümseme gibi belirli senaryolarda en iyi anı otomatik olarak yakalamasına yardımcı oluyor.

HONOR Magic5 Pro'daki çekim hızı, odak hızı, deklanşör tepkisi ve görüntüleme hızı sırasıyla %102, %245, %147 ve %118 oranında artırıldı. Milisaniye Falcon Capture, HONOR Magic5 Pro'ya sadece piyasadaki en olağanüstü çekim hızını kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda görüntü netliğini de artırarak kullanıcıların herhangi bir karmaşık sahneyi milisaniyeler içinde olağanüstü bir kolaylıkla yakalayabilmesini sağlıyor.

Ultra Füzyon Hesaplamalı Optikler teknolojisi, ışık dalgalarının lensi geçerken oluşan sapmaları gidererek görüntülerin ayrıntılarını iyileştiriyor ve yüksek kaliteli fotoğraflar üretmek için ters yönde optimize ediyor. HONOR Magic5 Pro, görüntü netliğini %29,5'e kadar arttırdığı gibi görüntüleme yeteneklerini 3,5x-100x arasında yüksek oranda geliştirerek tam odak uzaklığı için çarpıcı ayrıntı ve netlikte görüntüler sunuyor.