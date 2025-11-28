Yapay Zeka Destekli Çok Ucuz Projeksiyon Cihazı Tanıtıldı

Honor, çok uygun fiyatlı olması ile dikkatleri üzerinde toplayan gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip projeksiyon cihazını tanıttı. Honor Choice Firefly AI Projector Air olarak adlandırılan yeni model, özellikle evde kullanıma uygun ve kolay taşınabilir olması sayesinde her yere yere rahatlıkla götürebiliyorsunuz.

Honor Choice Firefly AI Projector Air Özellikleri

Görüntü çözünürlüğü: 1080p (Full HD)

1080p (Full HD) Parlaklık: 280 CVIA lümen

280 CVIA lümen Kontrast oranı: 2500:1

2500:1 İşlemci: Silicon 352

Silicon 352 Depolama: 32 GB

32 GB Otomatik Ayar: Otomatik trapezoid düzeltme, otomatik odaklama, otomatik engel önleme ve otomatik ekran hizalama

Otomatik trapezoid düzeltme, otomatik odaklama, otomatik engel önleme ve otomatik ekran hizalama Ağırlık : 1.22 kg

: 1.22 kg Stand: 160 derece eğim ayarlı stand

160 derece eğim ayarlı stand Renk Seçenekleri: Beyaz ve mor

Honor Choice Firefly AI Projector Air, 1080p çözünürlük, 280 CVIA lümen parlaklık ve 2500:1 kontrast oranı sunuyor. Standart ve HD çözünürlüğe göre çok daha net ve ayrıntılı görüntüler sunan projeksiyon cihazı, keyifli bir ev sineması deneyimi için gerekli yeterliliği sağlıyor.

Yeni projeksiyon cihazı, gücünü dört çekirdekli HiSilicon 352 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci sayesinde cihaz çeşitli görevleri yerine getirmekte oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Yapay zeka destekli bu cihaz, tam dik açı ile konumlandırılmadığında ortaya çıkan yamuk ve düzensiz görünümü ortadan kaldırıyor. Otomatik düzeltme özelliği, görüntünün düz bir şekilde sunulmasını sağlıyor.

Honor'un 32 GB depolama sunan bu yeni modeli, görüntünün yansıtıldığı yüzeye olan uzaklığı gerçek zamanlı olarak algılıyor ve buna göre otomatik odaklama yapıyor ki bu da odaklama ayarını manuel olarak yapma gereksinimini ortadan kaldırarak daha kullanıcı dostu bir deneyim elde etmenize yardımcı oluyor.

Düşük fiyatlı Honor Choice Firefly AI Projector Air, otomatik engel önleme özelliği ile alanın içindeki engelleri otomatik olarak tespit edip görüntünün yansıtılacağı alanı buna göre ayarlıyor. Ayrıca yüzeydeki alan otomatik olarak tanımlayıp taşma ve benzeri sorunların önüne geçiyor.

Honor Choice Firefly AI Projector Air Fiyatı

Honor Choice Firefly AI Projector Air için 599 yuan (3 bin 597 TL) fiyat etiketi belirlendi. Projeksiyon cihazı, 1.22 kg ağırlığa ve 55 mm kalınlığa sahip. 160 derece eğim ayarı sunan cihaz, beyaz ve mor renk seçeneklerine sahip.