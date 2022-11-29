Horizon Forbidden West'in Dalga Mekaniğinin Nasıl Yapıldığını Merak Etmiş Miydiniz?
Horizon Forbidden West özellikle görselliğiyle bu yılın dikkat çeken oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Peki oyundaki dalga mekaniği hiç dikkatinizi çekti mi?
Horizon Forbidden West'i PlayStation 4 veya PlayStation 5'te oynadıysanız, Guerrilla Games oyununun muhteşem dalga fiziğine hayran kalmış olabilirsiniz. Bu bağlamda oyunun sanat yönetmeni Twitter'da teknik tarafta işin arka planını açıkladı.
Oyunun bir hayranı, deniz dalgalarının grafiksel ve teknik açıdan başarısı hakkında Guerrilla Games Stüdyo ve Sanat Direktörü Jan-Bart Van Beek'e kısa bir video gönderdi.
Sanat Direktörü Jan-Bart Van Beek, İşin Teknik Tarafını Açıkladı
Forbidden West’s wave system was one of the most complex systems we build. It uses sequence of images that contain 3D vector displacement to make it possible to have waves break and collapse on themselves. Something that is hard to do, especially if it also needs to work on PS4. https://t.co/p6rC8XS1u9— Jan-Bart Forbidden Beek (@janbartvanbeek) November 28, 2022
Horizon Forbidden West'in geliştiricisi, suyun davranış biçimini gerçekçi bir şekilde taklit etmek için kullanılan teknik hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"Dalga sistemi, yaptığımız en karmaşık sistemlerden biriydi. Dalgaların kırılmasını ve kendi üzerlerine çökmesini mümkün kılmak için çok uğraştık. Dalgaların kırılmasını ve kendi üzerlerine çökmesini mümkün kılmak için 3B vektör yer değiştirmesini içeren görüntü dizisini kullandık. Bu, yapması zor bir şey, özellikle de PS4'te de çalışması gerekiyorsa."
Horizon Forbidden West bu yılın Şubat ayında çıkışını gerçekleştirmiş ve yılın en sevilen yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Peki siz Horizon Forbidden West'i oynadınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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