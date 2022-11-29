Horizon Forbidden West'in Dalga Mekaniğinin Nasıl Yapıldığını Merak Etmiş Miydiniz?

Horizon Forbidden West özellikle görselliğiyle bu yılın dikkat çeken oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Peki oyundaki dalga mekaniği hiç dikkatinizi çekti mi?

Horizon Forbidden West'in Dalga Mekaniğinin Nasıl Yapıldığını Merak Etmiş Miydiniz?
Barış Bulut
Barış Bulut -

Horizon Forbidden West'i PlayStation 4 veya PlayStation 5'te oynadıysanız, Guerrilla Games oyununun muhteşem dalga fiziğine hayran kalmış olabilirsiniz. Bu bağlamda oyunun sanat yönetmeni Twitter'da teknik tarafta işin arka planını açıkladı.

Oyunun bir hayranı, deniz dalgalarının grafiksel ve teknik açıdan başarısı hakkında Guerrilla Games Stüdyo ve Sanat Direktörü Jan-Bart Van Beek'e kısa bir video gönderdi.

Sanat Direktörü Jan-Bart Van Beek, İşin Teknik Tarafını Açıkladı

Horizon Forbidden West'in geliştiricisi, suyun davranış biçimini gerçekçi bir şekilde taklit etmek için kullanılan teknik hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Dalga sistemi, yaptığımız en karmaşık sistemlerden biriydi. Dalgaların kırılmasını ve kendi üzerlerine çökmesini mümkün kılmak için çok uğraştık. Dalgaların kırılmasını ve kendi üzerlerine çökmesini mümkün kılmak için 3B vektör yer değiştirmesini içeren görüntü dizisini kullandık. Bu, yapması zor bir şey, özellikle de PS4'te de çalışması gerekiyorsa."

Horizon Forbidden West bu yılın Şubat ayında çıkışını gerçekleştirmiş ve yılın en sevilen yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Peki siz Horizon Forbidden West'i oynadınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Golden Joystick Awards 2022 Kazananları Belli Oldu
OYUN

Golden Joystick Awards 2022 Kazananları Belli Oldu

Golden Joystick Awards 2022 kazananları açıklandı. Bununla birlikte yılın en iyi oyunu, en iyi hikâye anlatımına sahip yapım, en iyi bağımsız oyun, en iyi PC oyunu ve daha fazlası belli oldu.

PlayStation Black Friday İndirimleri Başladı: %70'e Varan İndirimler!
OYUN

PlayStation Black Friday İndirimleri Başladı: %70'e Varan İndirimler!

Yavaş yavaş Black Friday, Türkiye'deki adıyla Efsane Cuma dönemine yaklaşıyoruz. Pek çok şirketin müşterileri için dev indirimleri başlatacağı bu dönemde her sektöre uygun ihtiyaçlar giderilebiliyor.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER