Horizon Forbidden West'in Dalga Mekaniğinin Nasıl Yapıldığını Merak Etmiş Miydiniz?

Horizon Forbidden West'i PlayStation 4 veya PlayStation 5'te oynadıysanız, Guerrilla Games oyununun muhteşem dalga fiziğine hayran kalmış olabilirsiniz. Bu bağlamda oyunun sanat yönetmeni Twitter'da teknik tarafta işin arka planını açıkladı.

Oyunun bir hayranı, deniz dalgalarının grafiksel ve teknik açıdan başarısı hakkında Guerrilla Games Stüdyo ve Sanat Direktörü Jan-Bart Van Beek'e kısa bir video gönderdi.

Forbidden West’s wave system was one of the most complex systems we build. It uses sequence of images that contain 3D vector displacement to make it possible to have waves break and collapse on themselves. Something that is hard to do, especially if it also needs to work on PS4. https://t.co/p6rC8XS1u9