Golden Joystick Awards 2022 Kazananları Belli Oldu

Golden Joystick Awards 2022 kazananları açıklandı. Bununla birlikte yılın en iyi oyunu, en iyi hikâye anlatımına sahip yapım, en iyi bağımsız oyun, en iyi PC oyunu ve daha fazlası belli oldu. 2022 yılında düzenlenen Golden Joystick Awards'a dair merak edilen detaylar haberimizde.

Golden Joystick Awards 2022 Kazananları Listesi

Yılın En İyi Oyunu : Elden Ring

: Elden Ring Yılın Oyun Stüdyosu : FromSoftware

: FromSoftware Yılın En İyi Nintendo Oyunu : Pokemon Legends Arceus

: Pokemon Legends Arceus Yılın En İyi PC Oyunu : Return to Monkey Island

: Return to Monkey Island Yılın En İyi PlayStation Oyunu : Stray

: Stray Yılın En İyi Xbox Oyunu : Grounded

: Grounded Yılın En Çok Aranan Oyunu : Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

: Legend of Zelda: Tears of the Kingdom En İyi Hikâye Anlatımı : Horizon Forbidden West

: Horizon Forbidden West Hâlâ Oynanan : Genshin Impact

: Genshin Impact En İyi Görsel Tasarım : Elden Ring

: Elden Ring En İyi Oyun Genişlemesi : Cuphead: The Delicious Last Course

: Cuphead: The Delicious Last Course En İyi Erken Erişim : Slime Rancher 2

: Slime Rancher 2 En İyi Bağımsız Oyun : Cult of the Lamb

: Cult of the Lamb En İyi Çok Oyunculu Oyun : Elden Ring

: Elden Ring En İyi Ses : Metal: Hellsinger

: Metal: Hellsinger En İyi Oyun Fragmanı : Goat Simulator 3

: Goat Simulator 3 En İyi Oyun Topluluğu : Final Fantasy 14

: Final Fantasy 14 En İyi Oyun Donanımı : Steam Deck

: Steam Deck En İyi Performans: Manon Gage (Marissa Marcel, Immortality)

Golden Joystick Awards 2022 etkinliği gerçekleşti. Gerçekleşen etkinlik sonucunda pek çok oyun çeşitli ödüllere layık görüldü. FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring, Yılın Oyunu ödülünün sahibi olarak oldukça büyük bir başarının altına imza attı.

Yılın Oyun Stüdyosu ödülüne ise FromSoftware layık görüldü. En İyi Bağımsız Oyun kategorisinde Cult of the Lamb oyunu ödül ödül almayı başarırken Return to Monkey Island ise En İyi PC Oyunu kategorisinde ödül aldı.