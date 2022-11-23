Golden Joystick Awards 2022 Kazananları Belli Oldu
Düzenlenen etkinlikle beraber Golden Joystick Awards 2022 kazananları belli oldu. Peki, Yılın Oyunu ödülüne hangi yapım layık görüldü? İşte tüm ayrıntılar!
Golden Joystick Awards 2022 kazananları açıklandı. Bununla birlikte yılın en iyi oyunu, en iyi hikâye anlatımına sahip yapım, en iyi bağımsız oyun, en iyi PC oyunu ve daha fazlası belli oldu. 2022 yılında düzenlenen Golden Joystick Awards'a dair merak edilen detaylar haberimizde.
Golden Joystick Awards 2022 Kazananları Listesi
- Yılın En İyi Oyunu: Elden Ring
- Yılın Oyun Stüdyosu: FromSoftware
- Yılın En İyi Nintendo Oyunu: Pokemon Legends Arceus
- Yılın En İyi PC Oyunu: Return to Monkey Island
- Yılın En İyi PlayStation Oyunu: Stray
- Yılın En İyi Xbox Oyunu: Grounded
- Yılın En Çok Aranan Oyunu: Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- En İyi Hikâye Anlatımı: Horizon Forbidden West
- Hâlâ Oynanan: Genshin Impact
- En İyi Görsel Tasarım: Elden Ring
- En İyi Oyun Genişlemesi: Cuphead: The Delicious Last Course
- En İyi Erken Erişim: Slime Rancher 2
- En İyi Bağımsız Oyun: Cult of the Lamb
- En İyi Çok Oyunculu Oyun: Elden Ring
- En İyi Ses: Metal: Hellsinger
- En İyi Oyun Fragmanı: Goat Simulator 3
- En İyi Oyun Topluluğu: Final Fantasy 14
- En İyi Oyun Donanımı: Steam Deck
- En İyi Performans: Manon Gage (Marissa Marcel, Immortality)
Golden Joystick Awards 2022 etkinliği gerçekleşti. Gerçekleşen etkinlik sonucunda pek çok oyun çeşitli ödüllere layık görüldü. FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring, Yılın Oyunu ödülünün sahibi olarak oldukça büyük bir başarının altına imza attı.
Yılın Oyun Stüdyosu ödülüne ise FromSoftware layık görüldü. En İyi Bağımsız Oyun kategorisinde Cult of the Lamb oyunu ödül ödül almayı başarırken Return to Monkey Island ise En İyi PC Oyunu kategorisinde ödül aldı.
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