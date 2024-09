Sony, Ghost of Tsushima'nın Devam Oyunu Ghost of Yotei'yi Duyurdu

Sony, bugün düzenlenen State of Play etkinliğinde PlayStation'a gelecek yeni oyunları duyurdu. Bunların pek çoğu Metro VR oyunu ve Horizon Zero Dawn Remastred gibi oyuncuları çok da heyecanlandırmayan yapımlar olurken, bazım bombalar da geldi. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise kuşkusuz Ghost of Tsushima'nın devam oyunu Ghost of Yotei oldu. İşte detaylar!

Ghost of Tsushima'nın Devam Oyunu “Ghost of Yotei” 2025'te PS5 için Çıkış Yapacak

PlayStation'ın sevilen oyunlarından Ghost of Tsushima, Temmuz 2020 PS4'e özel olarak oyuncularla buluştu. Her ne kadar yapım "konsol sattıracak oyun" nitelendirilmese de oyuncular tarafından oldukça sevildi. Yine de serinin geleceği bir süredir belirsizdi. Şimdi ise Sony, bugün düzenlediği State of Play etkinliğinde bu belirsizliğe bir son verdi.

Ghost of Tsushima'nın devam oyunu olan Ghost of Yotei etkinlikte ilk defa duyuruldu. Göz alıcı grafikler, etkileyici bir hikaye ve alışık olduğumuzdan farklı bir kültüre derin bir bakış sunan Ghost of Yotei, 2025'te PlayStation 5 için çıkış yapacak. Görünen o ki oyun PS4 gibi eski nesil sürümlerde ise yer almayacak.

Ghost of Tsushima, Japonya’daki ilk Moğol istilası sırasında Tsushima Adası’nı savunmaya çalışan bir samuray olan Jin Sakai’nin hikayesini anlatıyordu. Yeni oyunun hikayesinin nasıl olacağı ise şimdilik belirsiz. Tek bildiğimiz ana karakterin bu oyunda bir kadın olacağı. Yine de bir şey kesin ki Ghost of Yotei, sönük geçen bir State of Play'in en dikkat çeken duyurusu oldu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ghost of Tsushima'yı beğenmiş miydiniz? Sizce Sony, ilk oyunun eksikliklerini gidererek Ghost of Yotei'yi God of War ve The Last of Us seviyesinde bir PlayStation oyununa dönüştürebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.