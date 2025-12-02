Samsung, Üçe Katlanabilen Telefon Tanıttı! 200 MP Kamera ve Dahası

Samsung, Galaxy Z TriFold isimli üçe katlanabilen telefon tanıttı. Bununla birlikte Galaxy Z TriFold'un tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan katlanabilir telefon çok güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri

Ana Ekran Boyutu: 10 inç

10 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1584 x 2160 piksel

1584 x 2160 piksel Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Maksimum Parlaklık: 1.600 nit

1.600 nit İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Maksimum Parlaklık: 2.600 nit

2.600 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)

Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) RAM: 16 GB

16 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh

5.600 mAh Hızlı Şarj Desteği: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48

IP48 Ağırlık: 309 gram

309 gram Kalınlık: Katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli 12,9 mm.

10 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy Z TriFold, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1584 x 2160 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 maksimum parlaklık sunuyor. 6,5 inç büyüklüğüne sahip ikinci ekran, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük, 120HZ yenileme hızı ve 2.600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Samsung'un üçe katlanabilir telefonunda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi bulunuyor. 16 GB RAM'e sahip olan akıllı telefon, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Telefonda 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Galaxy Z TriFold'un arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelen akıllı telefonda IP48 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 309 gram ağırlığındaki katlanabilir telefonun katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli ise 12,9 mm.

Samsung Galaxy Z TriFold Fiyatı

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Samsung Galaxy Z TriFold'un 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 3.594.000 won (103.924 TL) fiyat etiketi belirlendi. Galaxy Z TriFold, 12 Aralık 2025 tarihinden itibaren Güney Kore'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.