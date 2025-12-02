Samsung, Üçe Katlanabilen Telefon Tanıttı! 200 MP Kamera ve Dahası
Samsung Galaxy Z TriFold'un özellikleri ve fiyatı. Peki, Samsung'un üçe katlanabilen telefonu neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy Z TriFold 10 inç ekran büyüklüğüne sahip.
- Üçe katlanabilen telefon gücünü Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden alıyor.
- Galaxy Z TriFold için 3.594.000 won (103.924 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Samsung, Galaxy Z TriFold isimli üçe katlanabilen telefon tanıttı. Bununla birlikte Galaxy Z TriFold'un tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan katlanabilir telefon çok güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri
- Ana Ekran Boyutu: 10 inç
- Ana Ekran Çözünürlüğü: 1584 x 2160 piksel
- Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ana Ekran Maksimum Parlaklık: 1.600 nit
- İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel
- İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Maksimum Parlaklık: 2.600 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
- RAM: 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh
- Hızlı Şarj Desteği: 45W
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48
- Ağırlık: 309 gram
- Kalınlık: Katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli 12,9 mm.
10 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy Z TriFold, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1584 x 2160 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 maksimum parlaklık sunuyor. 6,5 inç büyüklüğüne sahip ikinci ekran, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük, 120HZ yenileme hızı ve 2.600 nit maksimum parlaklık sunuyor.
Samsung'un üçe katlanabilir telefonunda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi bulunuyor. 16 GB RAM'e sahip olan akıllı telefon, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Telefonda 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.
Galaxy Z TriFold'un arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.
Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelen akıllı telefonda IP48 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 309 gram ağırlığındaki katlanabilir telefonun katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli ise 12,9 mm.
Samsung Galaxy Z TriFold Fiyatı
En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Samsung Galaxy Z TriFold'un 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 3.594.000 won (103.924 TL) fiyat etiketi belirlendi. Galaxy Z TriFold, 12 Aralık 2025 tarihinden itibaren Güney Kore'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.