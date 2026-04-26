Xiaomi'den 200MP Kameralı ve 120Hz Ekranlı Katlanabilir Telefon Geliyor!

Xiaomi 2024 yılında kullanıcılara sunduğu MIX Fold 4'ün devam modeli için geri sayıma geçti. MIX Fold 5 veya Xiaomi 17 Fold olarak isimlendirilmesi beklenen katlanabilir telefonla ilgili kısa bir süre önce yeni detaylar ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi MIX Fold 5 Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi MIX Fold 5 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan Xiaomi MIX Fold 5'in 200 megapiksel ana kameraya sahip olacağını iddia etti. Hatırlanacağı üzere MIX Fold 4'te ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğündeydi. Kısacası bu artış kullanıcıların daha kaliteli fotoğraflar çekebileceği anlamına geliyor.

Maalesef şu an için katlanabilir telefonun diğer kamera özellikleriyle ilgili bir detay bulunmuyor. Ancak selefini göz önüne aldığımızda bir adet ultra geniş açı ve bir adet periskop telefoto kamerayla gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi MIX Fold 5 İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda Xiaomi'nin kendi üretimi Xring O3 yer alacak. Bu yonga seti henüz tanıtılmadığı için neler sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat burada selefi Xring O1 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Bilindiği üzere Xring O1 işlemcisi daha önce Xiaomi 15S Pro'da kullanıldı. Bu yonga seti Genshin Impact gibi yüksek grafik gerektiren oyunlarda ortalama 60 FPS seviyesinde bir performans gösterebiliyor. Bu da gayet akıcı bir oyun deneyimi sunduğunun bir göstergesi diyebiliriz.

Şu an için kesin olmasa da Xring O3’ün selefinden daha iyi özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu da oyun performansına doğrudan yansıyacak. Yani kullanıcılar Xiaomi MIX Fold 5 ile birlikte oyun konusunda herhangi bir sorun yaşamayacak.

Xiaomi MIX Fold 5 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonda 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED iç ve dış ekranlar karşımıza çıkacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebilecek.

Cihazın ekran boyutları henüz belli değil. Fakat burada selefinde 7,98 inç ana ve 6,56 inçlik bir dış ekranın mevcut olduğunu belirtelim. Yani yeni modelde de bunlara benzer ekran boyutlarının tercih edilmesi muhtemel.

Xiaomi MIX Fold 5 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'den şu ana dek MIX Fold 5'in tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Fakat kaynaklara göre Çinli marka ürünü temmuz ayında düzenleyeceği bir etkinlikle vitrine çıkaracak. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket ülkemizde giriş segmentten amiral gemilerine kadar çok sayıda telefonunu satıyor. Fakat maalesef 2024'te piyasaya sürülen MIX Fold 4 Türkiye'de satışa çıkmadı. Bu nedenle yaklaşan MIX Fold 5'in yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçeceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi MIX Fold 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi MIX Fold 4'ün başlangıç fiyatı 8.999 yuan (59.170 TL) seviyesindeydi. MIX Fold 5'in işlemci ve kamera gibi detaylarda daha iyi performans sunacağını düşündüğümüzde 9.999 yuan (65.750 TL) bandında bir fiyatla gelmesi sürpriz olmaz. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 133.860 TL'ye denk geliyor. Tabii cihaz ülkemize gelirse yerel fiyatlandırma uygulanabileceğini ve çok daha düşük bir fiyata satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Halihazırda Samsung Galaxy Z Fold 5 kullanan biri olarak Xiaomi MIX Fold 5 beni heyecanlandırdı. Burada kafamdaki tek soru işareti ise şirketin kendi üretimi Xring O3’ün nasıl bir performans sunacağı. Eğer Çinli marka gerçekten Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600 ile kafa kafaya mücadele edebilecek bir işlemci ortaya koyarsa katlanabilir telefon çok ciddi bir alternatif haline gelebilir.