Büyük Spoiler Tehlikesi: House of the Dragon Sezon Finali İnternete Düştü

House of the Dragon'ın ikinci sezonunun final bölümü internette sızdırıldı. George R. R. Martin'in Ateş ve Kan isimli kitabından uyarlanan ve "Ejderhaların Dansı" isimli bir Targaryen iç savaşını konu alan dizinin sahneleri TikTok, Instagram ve Twitter gibi platformlarda paylaşılmaya başlandı. İşde detaylar!

House of the Dragon İkinci Sezon Finali Sızdırıldı

Geçtiğimiz Haziran ayında ikinci sezonu ile seyircilerin karşısına çıkan House of the Dragon, Targaryen iç savaşının hararetlendiği ve tarafların kan dökmeye başladığı bir dizi olayları konu alıyor. İlk yedi bölümün yayınlanmasının ardından dizinin final bölümünün önümüzdeki hafta pazar (Türkiye'de pazartesi) yayınlanması bekleniyordu.

Ancak bölüme ait pek çok kesit sosyal medya platformlarında dolaşmaya başladı. Eğer kişisel olarak konuşacak olursam ben bu içeriği yazan ve House of the Dragon izleyen biri olarak spoiler yememek içib sızıntıları izlemedim. Ancak her biri yüz binlerce izlenen videoların 1. sezon finalinde yaşanan olaylara ışık tuttuğu iddia ediliyor.

Sızıntılar şimdilik House of the Dragon ikinci sezon final bölümünün tamamı değil de bölümde yaşanan bazı olayların klibi gibi duruyor. Bu nedenle izlemek için bölümü beklemenizde ve sosyal medyadaki spoiler videolarından uzak durmanızda fayda var. Bunun için aşağıdaki linke tıklayarak X'te istenmeyen kelimeleri nasıl sessize alacağınızı öğrenebilirsiniz.

Aslında bu dizinin yapımcısı HBO için bir ilk değil. Game of Thrones zamanında dizinin final sezonunun senaryosu dahil olmak üzere pek çok bölümü internette sızdırılmıştı. 144p çözünürlüğe sahip bu sızıntılar, çoğu zaman izlenmez olsa da insanların seyir zevkinin baltalanmasına neden olmuştu.

Görünüşe göre HBO bu sorunu hala çözebiilmiş değil. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sızıntıları görmezden mi geleceksiniz yoksa izleyecek misiniz? Peki sizce House of the Dragon ikinci sezonu ile beklentileri karşılayan bir dizi oldu mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın.