Efsane Dizinin Yeni Sezonu İçin Çekimler Başladı! İşte Yeni Oyuncular

HBO’nun büyük ilgi gören dizisi House of the Dragon için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Öyle ki yeni sezonun çekimleri nihayet Birleşik Krallık’ta başladı. Yeni bölümlerle birlikte kadroda ve yönetmen ekibinde değişiklikler oldu. İşte House of The Dragon 3. sezon oyuncuları ve yayın tarihi!

House of The Dragon 3. Sezonu Ne Zaman?

Game of Thrones evreninde geçen ve Targaryen Hanedanı’nın iç savaşına odaklanan House of the Dragon, üçüncü sezon için sete çıktı. Sekiz bölümden oluşacak yeni sezonda dizi kadrosuna iki önemli oyuncu daha katıldı.

Sons of Anarchy dizisinden tanınan Tommy Flanagan, Ser Roderick Dustin karakterini canlandırmak üzere diziye dahil oldu. Fantastic Beats serisinin yıldızlarından Dan Fogler ise Ser Torrhen Manderly olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yeni sezonun yönetmen koltuğunda ise Clare Kilner, Nina Loped-Corrado, Andrij Parekh ve Loni Peristere oturacak. Ryan Condal ve George R.R. Martin ise yapımcılar olarak kalmaya devam edecek.

İddialara göre House of The Dragon 3. sezonu, 2026 yılında seyirciye sunulacak. Ne yazık ki net bir tarih mevcut değil. Fakat yaz aylarında yayınlanması muhtemel.

House of The Dragon Oyuncu Kadrosu