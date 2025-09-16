House of the Dragon'ın 3. Sezonu Ne Zaman Çıkacak? Tarih Verildi

House of the Dragon, ikinci sezonunun finali ile ekranlara kısa bir süreliğine ara verdi. Ancak dizinin hayranları, final bölümünün yayınlanmasından itibaren yeni sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı. Şimdiye kadar paylaşılmış resmî bir yayın tarihi olmadığı için yeni sezonun ne zaman başlayacağı büyük bir soru işareti olarak kalmıştı.

HBO CEO'su Casey Bloys tarafından yapılan yeni açıklama ile House of the Dragon hayranlarının hem yeni sezonun ne zaman başlayacağı sorusu yanıtlandı. Bloys tarafından verilen tarihe göre seyircilerin yakın zamanda House of the Dragon'ı izlemesi olası görünmüyor.

House of the Dragon 3. Sezon Yayın Tarihi

HBO CEO'su Casey Bloys, House of the Dragon'ın 3. sezonunun yayın tarihi olarak 2026 yılının yaz aylarının başını işaret etti. Yeni sezon, büyük bir olasılıkla Haziran 2026'da yayınlanacak. Bloys, House of the Dragons gibi Game of Thrones evreninde geçen A Knight of the Seven Kingdoms için de bir yayın tarihi paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre A Knight of the Seven Kingdoms, Ocak 2026'da yayın hayatına başlayacak. Normalde ise dizinin 2025 yılında yayınlanması bekleniyordu. Bu da Game of Thrones hayranlarının yeni dizi için birkaç ay daha beklemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Paylaşılan bilgilere bakılırsa 2026 yılının ilk yarısı, Game of Thrones hayranları için dolu dolu geçecek.

2026'ya kadar bekleyecek zamanınız yoksa House of the Dragon benzeri diziler listesine göz atmak isteyebilirsiniz. Bu listede House of the Dragon ile büyük benzerlik taşıyan çok sayıda dizi mevcut. Sizi uzun bir süre boyunca ekran başında tutacağından emin olabilirsiniz.

House of the Dragon Konusu

House of the Dragon, Game of Thrones'tan 200 yıl öncesini konu alan bir yan dizi. Targaryen Hanedanı'nın en güçlü olduğu dönemde geçiyor. Game of Thrones'taki taht savaşlarının başlamadığı yıllarda geçen dizinin odak noktasında ise Targaryen ailesinin iç çatışması yer alıyor.

Game of Thrones dizisinde sadece birkaç tane gördüğümüz ejderhalara bu dizide daha çok yer veriliyor. Güç mücadelesi, savaş ve çok daha fazlası tıpkı Game of Thrones'ta olduğu gibi House of the Dragon'da da var ve size görsel açıdan inanılmaz bir seyir deneyimi sunuyor.