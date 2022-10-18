House of the Dragon Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı: 2. Sezon Ne Zaman?
Game of Thrones'un devam dizisi olan ve 200 yıl öncesini konu alan House of the Dragon sezon finali yapıyor. 2. sezon ne zaman gelecek? İşte detaylar!
House of the Dragon, yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle izleniyor. Game of Thrones dizisinde yaşanan olayların 200 yıl öncesini konu edinen dizinin sezon finalinin fragmanı yayınlandı. Fragmandan da anlaşıldığı üzere Targanyen iç savaşı başlayacak.
Rhaenys, 9. bölümde ''The Greens senin için ve çocukların için geliyor. Hightowers'a diz çökemezsiniz. Onlardoğuştan hakkınızı çaldılar.'' şeklinde uyarıldı. Bunun üzerine müttefikleri, Rhaenyra'nın oğlu Jaceys ve kardeşi Lucerys'i The Greens ile savaşmaya ikna etti.
House of the Dragon 2. Sezon Ne Zaman?
HBO kaynaklarının paylaşımına göre dizinin toplam maliyeti 20 milyon dolar. Game of Thrones'un her sezonu için ortalama 100 milyon dolar harcama yapılıyordu. İlk çıktığı zamanlarda bölüm başına maaliyeti 6 milyon dizinin son sezonda 15 milyon dolarlık bölümler çektiği bilgisi paylaşılmıştı.
Benzer bir artışın House of the Dragon özelinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de zaman içerisinde belli olacaktır. Pazar günleri HBO ve HBO Max'te yayınlanan dizi, 10. bölümüyle sezon finali yapacak. 2. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair net bir paylaşım henüz yapıldı.
House of the Dragon Oyuncu Kadrosu
- Milly Alcock
- Matt Smith
- Emma D'Arcy
- Olivia Cooke
- Paddy Considine
- Emily Carey
- Eve Best
- Rhys Ifans
House of the Dragon vs The Rings of Power: Hangisi Daha Çok İzlendi?
Yılın sonlarına doğru iki büyük dizi milyonlarca izleyici ekan başına kitledi. Bir tarafta J. R. R. Tolkien'in efsanevi kurgu evreni Orta Dünya'ya şahit olduğumuz The Rings of Power, diğer tarafta Game of Thrones dizisi ile ünlenen Buz ve Ateşin Şarkısı evreninden House of the Dragon.
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