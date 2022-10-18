House of the Dragon Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı: 2. Sezon Ne Zaman?

House of the Dragon, yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle izleniyor. Game of Thrones dizisinde yaşanan olayların 200 yıl öncesini konu edinen dizinin sezon finalinin fragmanı yayınlandı. Fragmandan da anlaşıldığı üzere Targanyen iç savaşı başlayacak.

Rhaenys, 9. bölümde ''The Greens senin için ve çocukların için geliyor. Hightowers'a diz çökemezsiniz. Onlardoğuştan hakkınızı çaldılar.'' şeklinde uyarıldı. Bunun üzerine müttefikleri, Rhaenyra'nın oğlu Jaceys ve kardeşi Lucerys'i The Greens ile savaşmaya ikna etti.

House of the Dragon 2. Sezon Ne Zaman?

HBO kaynaklarının paylaşımına göre dizinin toplam maliyeti 20 milyon dolar. Game of Thrones'un her sezonu için ortalama 100 milyon dolar harcama yapılıyordu. İlk çıktığı zamanlarda bölüm başına maaliyeti 6 milyon dizinin son sezonda 15 milyon dolarlık bölümler çektiği bilgisi paylaşılmıştı.

Benzer bir artışın House of the Dragon özelinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de zaman içerisinde belli olacaktır. Pazar günleri HBO ve HBO Max'te yayınlanan dizi, 10. bölümüyle sezon finali yapacak. 2. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair net bir paylaşım henüz yapıldı.

House of the Dragon Oyuncu Kadrosu