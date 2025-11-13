Yapay Zeka Destekli Robotlar, Nükleer Tesislerde Kullanılacak

Nükleer tesislerde hem daha yüksek güvenlik hem daha iyi verimlilik elde etmek için robotik çözümlere başvuruluyor. Şimdiye kadar insan operatörler tarafından kontrol edilen robotik sistemlerle önemli bir ilerleme kaydedildi. Capgemini ve Orano tarafından geliştirilen Hoxo adlı robot ise bütün bu süreci çok daha farklı bir noktaya getirme potansiyeli taşıyor.

Fransa'nın Gard ilinde yer alan Orano Melox tesisinde tanıtılan bu robot, yapay zeka desteği sayesinde tehlikeli ve zorlu görevleri akıllı bir şekilde yerine getiriyor. İş yükünü hafifletirken bir yandan da verimliliği arttırıyor. Böylece görevleri şu an olduğundan çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün hâle getiriyor.

Hoxo, Melox Tesisinde Test Edilmeye Başlandı

Nükleer tesislerdeki görevleri yerine getirecek şekilde geliştirilen Hoxo isimli robotun tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni robot, yapay zeka desteği sayesinde durum değerlendirmesi yapıp doğru kararlar verebiliyor. Gelişmiş sensörler sayesinde insan operatörlerin sürekli müdahalede bulunmasına gerek kalmıyor, robot kendi yolunu bulup hedefe ulaşabiliyor.

Gerçek zamanlı çevre algılama yeteneğine sahip olan robot, etrafında neler olup bittiğini görebiliyor ve olası tehlikeleri tanımlayıp görevleri yüksek hassasiyetle yerine getirebiliyor. Hoxo yürürken karşısına çıkan engellere ve beklenmedik durumlara karşı yönünü değiştirip hareket ediyor. Böylece bunlara takılmadan hedefini gerçekleştirme doğrultusunda ilerleyebiliyor.

Bu robot aynı zamanda insanların hareketlerini taklit edebiliyor. Bu, özellikle nükleer tesislerde ciddi bir avantaj anlamına geliyor. Bilindiği üzere bu tür ortamlar genellikle dar olma eğiliminde. Robotun bir insan gibi hareket edebilmesi ise ona büyük esneklik sağlıyor. Bu taklit yeteneği, insan operatörlere benzer titizlikle ilerlemesine yardımcı oluyor.

Daha önce de belirttiğimiz üzere Hoxo şu anda tam olarak kullanılmaya başlanmış durumda değil. Sadece test ediliyor. Gelecekte ise sahada çalışan insan ekiplerin desteği ile beraber daha güvenli bir şekilde faaliyet yürütmeye olanak tanıyacak. Bu arada teknoloji dünyasındaki son gelişmeler göz önünde bulundurulacak olursa bu tür projeler muhtemelen Fransa ile sınırlı kalmayacak ve diğer ülkelerde de benzer örnekler görülecek.