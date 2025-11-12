Yapay Zeka Yüzünden Para Cezası Alabilirsiniz! Buna Dikkat Edin

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir kanun teklifi sunuldu. Yapay zeka kullanımına yönelik bu kanun teklifinde yapay zeka uygulamaları ile işlenen siber suçlara karşı atılması önerilen adımlara yer verildi. Toplamda 11 maddeden oluşan teklifin onaylanması hâlinde para cezası ve erişim engeli gibi yaptırımlar söz konusu hâle gelecek.

Yapay Zeka İçin TBMM'ye Kanun Teklifi Sunuldu

TBMM'ye 7 Kasım 2025 tarihinde 5237 sayılı 26/9/2004 tarihli Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde bulunuldu. Yapay zekanın kötüye kullanım biçimlerine değinilen kanun teklifinde nefret söylemi, deepfake içerikler ve manipülasyon amacıyla oluşturulan içeriklerin ciddi bir güvenlik riskine dönüştüğü vurgulandı.

Bu tür tehlikelerin önüne geçmek adına bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanun teklifinde bulunuldu. Bu teklife göre yapay zeka sistemleri tarafından üretilen kişilik haklarına aykırı, kamu güvenliği için tehdit oluşturan ya da deepfake teknolojisi ile oluşturulan içerikler hakkında erişim engelleme ve içerik kaldırma işlemleri 6 saat içinde yerine getirilecek.

İçerik sağlayıcılar ve yapay zeka sistemlerinin geliştiricileri, yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerin kullanım biçiminden sorumlu tutulacak. Yapay zeka uygulamalarında kullanılan veri setleri anonimlik, ayrımcılık yasağı ve meşruiyet ilkelerine uygun olmak zorunda olacak.

Ayrımcı veri setlerinin kullanılması, veri güvenliğinin ihlali olarak sayılacak. BTK, kamu düzenini ya da seçim güvenliğini tehdit eden yapay zeka içerikleri ile ilgili acil erişim engelleme kararı alabilecek. Bu yükümlülüğe aykırı bir şekilde hareket ettiği tespit edilenlere ise 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Yapay zeka ile oluşturulan videolarda "yapay zeka tarafından üretilmiştir" ifadesi yer alması zorunlu kılınacak. Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden içerik sağlayıcılar ya da geliştiriciler hakkında BTK tarafından içeriğin niteliğine göre 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişen bir idari para cezası uygulanacak.

Bu tür içerikler eğer kamu düzenini bozma, kişilik haklarına zarar verme veya siyasi manipülasyon amacı taşıyorsa içerik hızlıca erişime kapatılacak ve gerekmesi hâlinde savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.