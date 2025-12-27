16 GB RAM'li Bütçe Dostu Bilgisayar Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

Hepsi bir arada bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS, VM670KA isimli hepsi bir arada bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Kasasız bilgisayar, çok şık tasarımın yanı sıra güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

ASUS VM670KA Bilgisayarın Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD

Full HD Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 75Hz

75Hz Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit Ekran Gövde Oranı: %93

%93 Hoparlör: Çift 5W stereo, Dolby Atmos

Çift 5W stereo, Dolby Atmos Kamera: 5 MP

5 MP Portlar: RJ45 Gigabit Ethernet, HDMI 1.4, HDMI 2.1b, USB 3.2 Gen 1 Type-C, üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-A

RJ45 Gigabit Ethernet, HDMI 1.4, HDMI 2.1b, USB 3.2 Gen 1 Type-C, üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-A İşlemci: AMD Ryzen AI 7 350 (8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5.0 GHz'e kadar)

AMD Ryzen AI 7 350 (8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5.0 GHz'e kadar) Ekran Kartı: Entegre Radeon GPU

Entegre Radeon GPU Depolama: 1TB PCIe Gen 4 SSD (2 TB'a kadar yükseltilebilir)

1TB PCIe Gen 4 SSD (2 TB'a kadar yükseltilebilir) RAM: 16 GB DDR5

16 GB DDR5 İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS VM670KA, IPS ekran üzerinde Full HD çözünürlük, 300 nit parlaklık ve 75Hz yenileme hızı sunuyor. 178 derecelik görüş açısına sahip olan bilgisayar, bu sayede görüntünün farklı açılardan bile net bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Bu da kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Yüzde 93 ekran gövde oranına sahip olan bilgisayarda TÜV Rheinland sertifikası mevcut. Bu sertifika, uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltıyor. Ses tarafında ise çift 5W hoparlör ve Dolby Atmos desteği yer alıyor. İki yönlü yapay zekâ gürültü engelleme özelliği ise sesli görüşmelerde daha net iletişim sağlıyor.

Bilgisayar gücünü AMD Ryzen AI 7 350 işlemci işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye entegre edilen NPU, saniyede 50 TOPS'a kadar yapay zeka performansı sunuyor. Böylece hepsi bir arada PC'de hem günlük işler hem de profesyonel işler sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor. 16GB DDR5 RAM ile birlikte gelen bilgisayarın depolama tarafında 1 TB PCIe Gen 4 SSD yer alıyor.

ASUS VM670KA Bilgisayarın Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan ASUS VM670KA için 109.990 rupi (52.484 TL) fiyat etiketi belirlendi. Hindistan'da satışa sunulan bilgisayarın diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen bilgisayarda beyaz renk seçeneği mevcut.