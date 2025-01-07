HP, CES 2025'te Dünyanın En Güçlü Laptopunu Tanıttı

HP, CES 2025'te yeni EliteBook modelleri, ZBook iş istasyonları ve Omen Max 16 oyun dizüstü bilgisayarı dahil olmak üzere yeni bilgisayar modellerini tanıttı. Özellikle Omen Max 16, güçlü donanımı ve yenilikçi soğutma sistemiyle dikkat çekti.

HP, CES 2025'te Yeni Bilgisayarlarını Tanıttı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, yeni bilgisayarlarını tanıttı. Bunlardan özellikle Omen Max 16 ve ZBook Ultra 14 G1a modelleri "dünyanın en güçlüsü" denebilecek kadar güçlü performansı, donanımı ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Omen Max 16: HP’nin En Güçlü Oyun Bilgisayarı

HP, Omen Max 16’yı bugüne kadar ürettiği en güçlü oyun dizüstü bilgisayarı olarak tanıttı. Bu model, Intel Core Ultra 9 veya Ryzen AI 9 HX işlemci seçenekleriyle sunuluyor. Ayrıca, yeni nesil Nvidia GeForce RTX grafik kartlarına sahip olan cihaz, RTX 5080 mobil GPU kullanan ilk modellerden biri olabilir.

Omen Max 16’nın öne çıkan özelliklerinden biri, fan sisteminin ters yöne dönerek toz birikimini önlemesi. Bu yenilik, bilgisayarın daha uzun süre serin kalmasını ve performansın korunmasını sağlıyor. Cihazda ayrıca, hibrit “kriyo bileşik” ve buhar odası tabanlı bir soğutma sistemi bulunuyor.

Omen AI yazılımı, oyun ve sistem ayarlarını otomatik olarak optimize ediyor. Bilgisayar, HP’nin HyperX oyun aksesuarlarıyla da anında eşleşebiliyor. Tasarımıyla da dikkat çeken Omen Max 16, metal kasası ve RGB ışık çubuğuyla göz dolduruyor. Kullanıcılar, Omen Light Studio yazılımı üzerinden bu ışıklandırmayı diledikleri gibi ayarlayabiliyor.

EliteBook Serisi Yenilendi

HP, iş dünyasına yönelik dizüstü bilgisayar serisini de yeniledi. CES 2025’te tanıtılan EliteBook Ultra G1i, 2024’te Qualcomm işlemcilerle piyasaya sürülen modelin Intel versiyonu olarak öne çıkıyor. Ayrıca, AMD işlemcili EliteBook X ve X Flip modelleri de Intel versiyonlarıyla güncellendi.

Yeni EliteBook modellerinde, gizlilik ekranı seçeneği bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların kamusal alanlarda çalışırken ekranlarının yan açılardan görünmesini engelliyor ve veri güvenliğini artırıyor.

ZBook Ultra 14 G1a: Profesyoneller İçin Güçlü İş İstasyonu

HP’nin profesyonel kullanıcılara yönelik geliştirdiği ZBook Ultra 14 G1a, ince tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkıyor. Cihaz, Ryzen AI Max Pro işlemcilerle donatılmış durumda. Solidworks, 3DS Max ve AutoCAD gibi yoğun grafik programlarını rahatlıkla çalıştırabilen bu model, 128 GB RAM ve 96 GB paylaşımlı grafik belleği desteği sunuyor.

HP, ZBook Ultra 14 G1a’yı “dünyanın en güçlü 14 inç mobil iş istasyonu” olarak tanımlıyor. İnce yapısı ve yüksek performansı sayesinde, özellikle mimarlar, mühendisler ve grafik tasarımcılar için ideal bir çözüm sunmayı hedefliyor.