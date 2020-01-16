Huawei Android Geliştiricilerine 26 Milyon Dolar Teklif Ediyor

Çinli teknoloji devi Huawei, 2019'da ABD ticaret kara listesine alındıktan ve Google'ın Android programından çıkarıldıktan sonra, geliştiricileri kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Şirketin ilk atağı 26 milyon dolarlık teklifle geliyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Londra'da bir geliştirici günü düzenleyen Huawei, İngiliz ve İrlandalı geliştiricileri kendi Uygulama Galerisi'ne davet etti. Şirketin yerel mağazasında Amazon, Snapchat, TikTok ve Fortnite gibi bazı büyük uygulamalar olsa da çoğu uygulama hala eksik. Şirket, uygulama geliştirmek isteyenlere 26 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Huawei'nin yeni telefonları Batı ülkelerinde popüler olmasına rağmen Play Store, Gmail ve Google Haritalar gibi popüler hizmetlere ve uygulamalara erişemeyecek. Bundan dolayı Play Store'un popüler uygulama geliştiricilerini kendi Uygulama Galerisine çekmeye çalışan Çinli üretici, açık kaynaklı erişim kitleri sayesinde uygulama entegresini kolaylaştırdıklarını söyledi.