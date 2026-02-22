Huawei, AMOLED Ekranlı Akıllı Bileklik Tanıttı! Koşu Modu ve Dahası

Huawei Band 11 Pro ilk olarak kendi uygulaması üzerinden ortaya çıkmıştı. Tasarımı önceden zaten belli olan cihaz, pratik çözüm sunan akıllı bileklik arayışında olanlar tarafından büyük bir merakla beklenmeye başlanmıştı. Teknoloji devi, üç farklı renk seçeneği ile sunulan bu cihazının tanıtımını gerçekleştirdi.

Huawei Band 11 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 1,62 inç

1,62 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Çözünürlük: 482 x 286 piksel

482 x 286 piksel Parlaklık: 2000 nit (maksimum)

2000 nit (maksimum) Piksel Yoğunluğu: 347 PPI

347 PPI Kontrol Yapısı: Dokunmatik ekran ve fiziksel yan düğme

Dokunmatik ekran ve fiziksel yan düğme Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM İşletim Sistemi Uyumluluğu: Android 9+ ve iOS 13+

Android 9+ ve iOS 13+ Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Batarya Kapasitesi: 300 mAh

300 mAh Pil Ömrü: Yoğun olmayan kullanımda 14 gün, normal kullanımda 8 gün, AOD ile 3 güne kadar

Yoğun olmayan kullanımda 14 gün, normal kullanımda 8 gün, AOD ile 3 güne kadar Ağırlık: 18 gram

18 gram Öne Çıkan Fonksiyonlar: Gelişmiş koşu modu, hassas sağlık sensörleri ve antrenman analizi

1,62 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Band 11 Pro, AMOLED ekran üzerinde 482 x 286 piksel çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık ve 347 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Dokunmatik ekrana sahip olan cihaz, yan tarafta fiziksel düğme de içeriyor. 5 ATM su direnci sayesinde belirli bir seviyeye kadar su basıncına karşı dayanıklı olan akıllı bileklik, Android 9+ ile iOS 13+ ile uyumlu olarak çalışıyor.

Bluetooth 6.0 desteğine sahip cihaz, pek çok sensörle donatıldı. Bu sensörler sayesinde cihaz daha hassas ölçümler yaparken kalp atış hızı gibi sağlık takibi özelliklerinden faydalanmanıza olanak sağlıyor. 300 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, yoğun olmayan kullanımda 14 güne, normal kullanımda 8 güne, her zaman açık ekran ya da diğer bir deyişle AOD etkinleştirildiğinde ise 3 güne kadar pil ömrü sunuyor.

18 gram ağırlığa sahip olan yeni akıllı bileklik, alüminyum alaşım kasa ile birlikte geliyor. Gelişmiş koşu modu sayesinde adım sayısı başta olmak üzere kritik öneme sahip verileri yakından takip etmenize olanak sağlıyor. Koşu performansınızı analiz ederek daha iyi antrenmanlar yapmak ve hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin belirlemek mümkün hâle geliyor.

Huawei Band 11 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Band 11 Pro için 4.499 PHP (3 bin 402 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, yeşil, siyah ve mavi olmak üzere toplamda üç farklı seçeneğini sunuluyor. Band serisine olan ilgi göz önünde bulundurulduğunda bu akıllı bilekliğin de önceki modeller gibi Türkiye'de ilerleyen aylarda satışa sunulması bekleniyor.