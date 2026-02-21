Huawei'den Spor Koçunuz Olacak Akıllı Saat Geliyor! Tarih Belli Oldu

Huawei tarafından üzerinde çalıştığı ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra hakkındaki söylentilerin ardı arkası kesilmeyen yeni akıllı saati Watch GT Runner 2 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Büyük iş birliği kapsamında geliştirilen cihazın tanıtım tarihi açıklığa kavuştu.

Huawei Watch GT Runner 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Watch GT Runner 2, 26 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Markanın küresel çaptaki bu etkinliğinde akıllı saatinin yanı sıra yeni akıllı telefon, kablosuz kulaklık ve akıllı bileklik tanıtması bekleniyor. Ana odak noktamız olan akıllı saat, iki kez altın madalya sahibi olarak ismini dünyaya duyuran Eliud Kipchoge ile iş birliği içinde geliştirildi. Yıllar sonra geri dönecek olan Runner serisinin bu modelinin çok önemli özellikler içereceği öngörülüyor.

Huawei Watch GT Runner 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Marka tarafından aktarılan bilgilere göre akıllı saat, özel maraton modu ile birlikte gelecek. İster profesyonel bir koşucu ister sağlıklı bir yaşam içiçn her gün düzenli olarak koşmayı bir alışkanlık hâline getiren bir kişi olun, size eşlik edecek bir cihaz olacağı öngörülüyor. Hem uzun hem kısa mesafe yarışlara yönelik antrenman ve hazırlıklara yardımcı olması beklenen akıllı saat, planlama konusunda da size bir hayli yardımcı olacak.

Teknoloji devi şimdiye kadar hem sağlık hem spor tarafında çok gelişmiş özellikler kullanıma sundu. Özellikle yeni nesil akıllı saatlerde yer alan özellikleri göz önünde bulunduracak olursak bu yeni modelin de Sunflower hassas konum özelliği sayesinde dışarıda koşarken daha isabetli veriler sunacağı söylenebilir. TruSense sistemi sayesinde de kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve daha pek çok sağlık verisine çok hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla ulaşmak mümkün olabilir.

Sadece kaç kilometre koştuğunuza değil, bu süre zarfında ne kadar yorulduğunuz gibi bilgiler elde etmenizi sağlaması da olası. Bu akıllı öneriler sayesinde ne zaman dinlenmeniz, ne zaman tam konsantre şekilde antrenmana başlamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Dünyanın en önemli uzun mesafe koşucularından biri olan Kipchoge ile çalışılacak olması da çok ciddi bir performans sunacağına işaret ediyor.

Huawei Watch GT Runner 2, Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei hem akıllı telefon hem akıllı saat hem de diğer cihazlarla birlikte Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürütüyor. Nasıl ki Watch GT Runner Türkiye'de sunulduysa bu yeni modelin de Türk kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Peki, sizin bu cihazdan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmaıyn.