Huawei, bileğe takılan giyilebilir cihazlarda dünyanın en büyük pazar payına sahip. IDC 2020 Q2 raporuna göre, Huawei bileğe takılan giyilebilir cihaz pazarının birincisi oldu. Son derece rekabetçi bir giyilebilir cihaz pazarında böylesine mükemmel bir sonuç elde etmek Huawei için önemli bir başarı.

Huawei Bileğe Takılan Giyilebilir Cihaz Pazarının Birincisi Oldu

Akıllı telefonlarda olduğu gibi, Huawei akıllı giyilebilir cihazlar alanında da lider haline geldi. HUAWEI Watch GT Serisi’nde ilk akıllı saatin doğuşundan bu yana akıllı saat serisi çok iyi performans gösterdi.

Uzun ömürlü pille desteklenen profesyonel ve doğru veri izleme yetenekleri ile HUAWEI Watch GT Serisi tüketicilerine daha kapsamlı, gerçek zamanlı ve kullanışlı bir spor ve yaşam tarzı deneyimi sunarak, sağlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmeye yönelik proaktif bir adım atmalarına yardımcı oldu.

Test koşullarında kullanıma bağlı olarak iki haftaya varan pil ömrüyle HUAWEI Watch GT Serisi, ultra uzun pil ömrüne sahip sektörün ilk akıllı saati oldu. HUAWEI Watch GT Serisi, tüketicinin gerçek zamanlı, sürekli sağlık izleme talebini karşılarken, kullanıcıların spor ve sağlık deneyimini kapsamlı bir şekilde geliştirdi.

Yeni HUAWEI Watch GT 2 Pro, yenilikçi bir tasarım ile kan oksijen algoritmalarının bir kombinasyonu aracılığıyla kandaki oksijen seviyelerini izleme zorluğunu doğrudan çözen tüm gün SpO2 izlemeyi destekliyor.

Kullanıcılar HUAWEI Watch GT 2 Serisi'nin yardımıyla kan oksijen doygunluğunu, kalp atış hızlarını ve stres seviyelerini gerçek zamanlı olarak izleyebildikleri için vücutlarındaki değişiklikleri proaktif olarak takip etmeleri ve kendi sağlıklarını daha iyi yönetmeleri mümkün oluyor.

Huawei ürünlerinin resmi mağazasına ise bu adresi tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Huawei Watch GT 2 Pro, mümkün olan en rahat deneyimi elde etmek için herhangi bir iOS veya Android akıllı telefonla hızlı ve kolay bir şekilde eşleştirilebilir.

Android cihazlar için, Huawei cihazının paketinde basılı olan QR kodunu taratmak veya Huawei AppGallery'den uygulamayı indirmek yeterli.

İOS kullanıcıları söz konusu olduğunda, Huawei Watch GT 2 Pro iOS cihazlarla kolayca eşleştirilebilir. Huawei Watch GT 2 Pro müşterilerinin tek yapması gereken, Huawei Health uygulamasını App Store'dan indirmek.

Sizler Huawei'nin bileğe takılan giyilebilir cihazlarda dünyanın en büyük pazar payına sahip olan marka olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bekliyoruz.